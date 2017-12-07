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Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kara kışa hazır

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kara kışa hazır
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KAR VE BUZLA MÜCADELE İÇİN TOPLAM 857 ARAÇ VE 3 BİN KİŞİLİK PERSONELİYLE GEREKLİ ÖNLEMLERİNİ ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimine girilmesiyle birlikte, 857 araç ve 3 bin kişilik personeliyle, kar ve buzla mücadele için gerekli önlemlerini aldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre ilçelerle birlikte toplam 25 ilçedeki bulvar, cadde ve kaldırımlarda yürütülecek karla mücadele çalışmalarının bu yıl da sorunsuz şekilde sürmesi için her türlü önlemi aldı, ilçe şefliklerine de araç takviyesi yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın Güvercinlik Tesislerinde bekleyen ekipler, 7/24 üç vardiya halinde, Büyükşehir sorumluluğunda bulunan 26 bin kilometre uzunluğundaki Başkent yollarında, kar ve buzlanmaya karşı mücadele edecek.

Karla mücadele araçları de Meteoroloji'den alınan bilgiler doğrultusunda, gerekli durumlarda, Başkent'in en çok kar yağışı alan yüksek noktalarında ve merkezi yerlerde nöbet tutuyor.

Yetkililer, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Konya Yolu Kepekli Kavşağı, Havaalanı Yolu, İstanbul, Eskişehir, Samsun Yolu, Ankara Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı gibi ana cadde ve bulvarlar ile şehrin ana giriş yollarında, kar yağışının yoğun olduğu yüksek mevkilerde ve trafik yoğunluğunun olduğu merkez yerler ile kavşaklarda 110 bekleme noktası belirlediklerini söyledi. Yetkililer, “Kar yağışının başlamasıyla birlikte, bekleme noktasındaki karla mücadele araçlarımız, anında kar ve buzlanmaya karşı mücadele ederek yolları açık tutmaya çalışacak” dediler.

 

-KARLA MÜCADELE ARAÇLARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, karla mücadele araçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

“119 adet özel donanımlı kar küreme aracı (unimog, ateco, man), 75 kürekli kamyon, 70 kürekli tuzlama ekibi, 300 kamyon, 125 ekip aracı, 46 greyder, 37 loder, 61 beko-loder, 19 dozer ve 5 özel donanımlı solüsyon tankeri olmak üzere, 857 araç ve 24 saat üç vardiya halinde çalışacak 3 bin kişilik personelimiz, karla mücadele için bekliyor.”

 

-100 BİN TON TUZLA MÜCADELE...

Güvercinlik Tesisleri başta olmak üzere, Saray, Mamak, Dikmen’de bulunan tuz ikmal silolarında ve 17 ilçe şefliği depolarında bulunan tuzlarla birlikte toplam 50 bin ton tuzun da stokta hazır olduğunu belirten yetkililer, “50 bin ton tuz alımı daha yapıyoruz. Böylece toplam 100 bin ton tuzla, sorumluluğumuza ait 26 bin kilometre uzunluğa sahip yollarımızda kar ve buzla mücadele edeceğiz” diye konuştular.

Yetkililer, kış mevsiminin yol ve trafik güvenliği bakımından sorunsuz geçmesi ve ulaşımda aksamaların olmaması için vatandaşların da kar yağışı olan günlerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ve araç lastiklerinin kış mevsimine uygun olması konusunda uyarıda bulundular.

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