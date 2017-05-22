  • BIST 96.008
  • Altın 143,910
  • Dolar 3,5659
  • Euro 3,9834
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe - Olimpiakos Güvenpark'ta dev LED ekranda canlı yayınladı

»
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe - Olimpiakos Güvenpark'ta dev LED ekranda canlı yayınladı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUEFİNAL FOUR ŞAMPİYONLUK MAÇINI, KIZILAY MİLLİ İRADEMEYDANI'NA KURDUĞU DEV EKRANDAN YAYINLADI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Euroleague Final Four’da dün gece şampiyon olan Fenerbahçe’nin Olimpiakos ile yaptığı karşılaşmayı, Başkentlilerin hep birlikte ve keyif içinde izleyebilmeleri için Güvenpark’a dev LED ekran kurdu.

Başkan Melih Gökçek'in, Twitter'daki takipçilerinin talebi üzerine, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na kurdurduğu dev ekrandan final maçını büyük heyecan içinde izleyen Başkentlilere, Büyükşehir Belediyesi, patlamış mısır, pamuk şeker ve su ikramında da bulundu.

Maçın sonunda Fenerbahçe'nin rakibini yenerek şampiyon olması üzerine sevinç gösterilerinde bulunan Başkentliler, Milli İrade Meydanı'nı geç saatlere kadar terk etmedi.

Başkan Gökçek de maçtan sonra, Twitter'dan, "Maçını Kızılay'da dev ekrandan verdiğimizi duyunca, FB basketçileri özel oynamışlar" diye espri yaparak, FB'yi kutladı. Gökçek, Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki Başkentlilerin coşkusunu yansıtan videoyu da paylaştı.

Twitter'daki takipçileri de maçı dev ekrandan izlettirdiği için Başkan Gökçek'e teşekkür etti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkan Gökçek TRT'de “Anadolu Soruyor” programının canlı yayın konuğu oldu18 Mayıs 2017 Perşembe 11:20
  • BAŞKAN GÖKÇEK VE EŞİ BELMEK SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI17 Mayıs 2017 Çarşamba 15:33
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ'NDE İSTASYONLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:05
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOK FONKSİYONLU 50 SÜPÜRGE ARACI, GÜNDE ORTALAMA 6 BİN 500 KM YOL TEMİZLİYOR17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:54
  • BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ BAŞKENTİ SARAYBOSNA’NIN BELEDİYE BAŞKANI SKAKA VE BERABERİNDEKİ HEYET BAŞKAN GÖKÇEK’İ ZİYARET ETTİ16 Mayıs 2017 Salı 15:05
  • ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) ALANI’NA ÇİFTLİK KURULUYOR16 Mayıs 2017 Salı 11:34
  • İÇ SAVAŞ NEDENİYLE AİLELERİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE’YE SIĞINAN ÇOCUKLARA TÜRKÇE KURSU BAŞLADI15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:17
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yaşlı, engelli vatandaşlar ve başarılı öğrencilere “her şey dahil” tatil kampı15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:08
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir aile yaşam merkezi Osmanlı Aile Yaşam Merkezi14 Mayıs 2017 Pazar 12:04
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ’NE YARDIM AÇIKLAMASI14 Mayıs 2017 Pazar 12:01
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim