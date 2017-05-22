Ankara Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe - Olimpiakos Güvenpark'ta dev LED ekranda canlı yayınladı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FENERBAHÇE'NİN EUROLEAGUEFİNAL FOUR ŞAMPİYONLUK MAÇINI, KIZILAY MİLLİ İRADEMEYDANI'NA KURDUĞU DEV EKRANDAN YAYINLADI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Euroleague Final Four ’da dün gece şampiyon olan Fenerbahçe ’nin Olimpiakos ile yaptığı karşılaşmayı, Başkentlilerin hep birlikte ve keyif içinde izleyebilmeleri için Güvenpark ’a dev LED ekran kurdu.

Başkan Melih Gökçek'in, Twitter'daki takipçilerinin talebi üzerine, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na kurdurduğu dev ekrandan final maçını büyük heyecan içinde izleyen Başkentlilere, Büyükşehir Belediyesi, patlamış mısır, pamuk şeker ve su ikramında da bulundu.

Maçın sonunda Fenerbahçe'nin rakibini yenerek şampiyon olması üzerine sevinç gösterilerinde bulunan Başkentliler, Milli İrade Meydanı'nı geç saatlere kadar terk etmedi.

Başkan Gökçek de maçtan sonra, Twitter'dan, "Maçını Kızılay'da dev ekrandan verdiğimizi duyunca, FB basketçileri özel oynamışlar" diye espri yaparak, FB'yi kutladı. Gökçek, Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki Başkentlilerin coşkusunu yansıtan videoyu da paylaştı.

Twitter'daki takipçileri de maçı dev ekrandan izlettirdiği için Başkan Gökçek'e teşekkür etti.