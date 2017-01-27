Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da 158 bin aileye yaldım elini uzattı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER İÇİN 1997 YILINDA BAŞLATTIĞI GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ YARDIMLARI, HER YIL OLDUĞU GİBİ 2016'DA DA TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİ.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ihtiyaç sahibi aileler için 1997 yılında başlattığı gıda ve temizlik malzemesi yardımları, her yıl olduğu gibi 2016'da da tüm hızıyla devam etti. Türkiye’deki birçok belediyeye de örnek olan sosyal yardım hizmetiyle Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl da 158 bin aileye yaldım elini uzattı.

İçerisinde çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri bulunan yardım paketleri, ekipler tarafından 25 ilçenin tamamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar ulaştırılıyor. İhtiyaç durumuna göre yılda 2-3 kez ailelere ulaştırılan paketler, büyük bir özenle, bizzat hak sahibinin konutlarına teslim edilirken, olası bir karmaşanın da önüne geçiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, maddi durumu yetersiz olan aileler için bu yardım paketlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, bugüne kadar 1 milyon 684 bin 878 aileye yardım ulaştırıldığını bildirdi.

Bir takımı 62,5 kilo ağırlığında 5 paket halinde olmak üzere bir yılda 300 bin takım gıda ve temizlik malzemesi yardımında bulunduklarını belirten yetkililer, bugüne kadar 4 milyon 658 bin 650 takım gıda ve temizlik malzemesi yardım yaptıklarını ifade ettiler.

-GIDA YARDIMI İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Sosyal yardımlar, Ankara il sınırlarında yaşayan ve TÜİK verilerine göre yoksulluk sınırı altında olan vatandaşlara, belli kriterler değerlendirildikten sonra, elden yapılıyor.

Yardım almak isteyen Başkentliler; nüfus cüzdanı ve fakirlik ilmühaberi ile Etlik Osmanlı İş Merkezi, Çubuk ve Sincan’daki başvuru merkezlerinden birine şahsen başvuru yapıyor. Şahsen başvuramayacak durumda olan engelli, yatalak ya da yaşlıların kayıtları, görevli personel tarafından evinde alınıyor.

Başvuru sahiplerinin formları doldurmasından sonra, SGK ve aile beyanı için nüfus taraması yapılıyor ve sonuçların ardından, bilgi işlem sistemine kesin kayıt giriliyor.

Elektronik sisteme dahil olan başvuru sahibinin bundan sonraki tüm aşamalarda değerlendirmeleri dijital ortamda toplanıyor.

Değerlendirme kriterlerine göre, başvuru sahibine puan veriliyor. Evdeki okuyan/okumayan çocuk durumu, kiracılık, engellilik, anne veya babanın olmaması, doğal afete uğrama, şehit ailesi veya gazi olmak, ailede askerlik yapan birisinin bulunup bulunmaması gibi konular üzerinden yapılan hesaplama sonucunda, başvuru sahibinin gerekli puanı alması halinde, yerinde incelemeye geçiliyor.

-BAŞVURULAR YERİNDE DE İNCELENİYOR

Yerinde inceleme memurları, her gün sistemin ikametgah bilgilerine göre düzenlediği adreslere giderek, gerekli araştırmaları yapıyor. Memurların verdiği olura göre de başvuru sahibi yardım almaya hak kazanıyor.

Bir sonraki aşamada da yardım almaya hak kazanan adreslere BELSO soğuk hava depolarından çıkan kamyonlarla sırasıyla dağıtımlar başlıyor. Her eve paketlenmiş kolilerle, çaydan sabuna, reçelden peynire kadar pek çok malzeme vatandaşa ulaştırılıyor.

-YARDIM KOLİLERİNDE NELER VAR?

Büyükşehir Belediyesi'nin 20 ekibinin her gün yola çıkarak, sırasıyla ailelere dağıttığı yardım kolileri içerisinde; 2 kg sofralık zeytin, 2 kg beyaz peynir, 1,6 kg domates salçası, 1,5 kg sofralık tuz, 10 kg makarna, 5 litre sıvı yağ, 5 kg un, 2 kg arpa şehriye, 1 kg sarı üzüm, 3 kg siyah çay, 6 kg toz şeker, 4 kg reçel, 2 kg tahin helvası, 5 kg pirinç, 2 kg kuru fasulye, 2 kg nohut, 2 kg pilavlık bulgur, 750 gr tuvalet sabunu, 700 gr banyo sabunu, 3 kg çamaşır deterjanı,1,5 kg sıvı bulaşık deterjanı gibi malzemeler bulunuyor.