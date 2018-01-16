ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GEÇTİĞİMİZ YIL ALO 153 MAVİ MASA İHBAR HATTINA GELEN 10 BİN 619 YARALI SOKAK HAYVANI İÇİN SEFERBER OLDU

4 AMBULANS VE 5 HAYVAN NAKİL ARACIYLA YARALI SOKAK HAYVANLARINA DESTEK OLAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 4 YENİ AMBULANSIN ALIMI İÇİN DE ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

Başkent sokaklarında başı boş gezen, yaralanmış ya da hasta hayvanlara Büyükşehir Belediyesi şefkat elini uzatarak, onları hayata bağlıyor.

Sokakta yaşayan hayvanların, insan sağlığını tehdit etmeden kendi doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi; sokakta yaşayan hayvanları koruma altına aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Rehabilitasyon Merkezleri ve Hayvan Nakil Araçları, sokak hayvanlarına haftanın 7 günü ve 08.00-24.00 arasında hizmet veriyor.

4 YENİ AMBULANS DAHA…

4 ambulans, 5 hayvan nakil aracıyla Başkent sokaklarındaki yaralı hayvanlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 4 yeni ambulansı daha eklemeyi planlıyor.

Kurtuluş Evcil Hayvanlar Sağlık Merkezi , Sincan ve Gölbaşı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Başkent'in üç farklı noktasında hizmet veren ekipler, gelen ihbarlar üzerine yaralı sokak hayvanlarını tedavi ederek sağlığına kavuşturuyor.

SOKAK HAYVALARININ AŞILARI TAKİP EDİLİYOR

Ekipler, sokakta yaşayan hayvanların aşılarını da yakından takip ediyor. 2017 yılında 7 bin 750 kuduz aşısı, 13 bin 476 iç ve dış parazit uygulaması ile uyuz tedavisi gerçekleştiren ekipler, 4 bin 885 hayvanı da kayıt altına aldı. Yaralı ya da hasta olarak bulunan hayvanlardan 25 bin 324’ü muayeneden geçirilirken, 8 bin 41’ine görüntüleme, 96 bin 998’ine enjeksiyon, 6 bin 261 hayvana da kısırlaştırma işlemi uygulandı. Veteriner kontrolünde gerçekleştirilen tedavilerde geçtiğimiz yıl 48 bin 714’ü diğer veterinerlik hizmetleri olmak üzere toplamda 211 bin 449 işlem gerçekleştirildi.

GELEN İHBARLAR ARASINDA MAYMUN BİLE VAR…

Ağırlıklı olarak kedi ve köpekler için yapılan ihbarlar arasında zaman zaman farklı hayvan türleri için de ihbarlar geliyor. Yaralı, hasta hatta mahsur kalan havyanlar konusunda duyarlı olan Başkentliler ihbar hattını; maymundan kartala, eşekten keçiye kadar birçok hayvanın kurtarılması için arıyor.

İHBARLAR MAVİ MASA'YA…

Hayvan severlerin kaza ya da herhangi bir sebeple yaralanan sokak hayvanları ve olay yerini “Alo 153 Mavi Masa”ya ihbar etmelerinin ardından harekete geçen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerinde gerekli acil müdahalede bulunuyor. Daha sonra Geçici Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülerek tedavi altına alınan hayvanlar tedavi süreci tamamlandıktan sonra bulundukları yere geri bırakılıyor.

Her gün ortalama 30 ihbarı değerlendiren ekipler, 2016 yılında 8 bin 822 2017 yılında ise 10 bin 619 yaralı sokak hayvanının iyileşmesine vesile oldu.

HAYVAN SEVERLER MEMNUN...

Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan sevgisini aşılamak, hem toplum hem de hayvan sağlığını gözeterek sürdürdüğü bakım hizmetinden havyan severler son derece memnun. Yapılan ihbar sonrası hayvanlar hakkındaki son duruma ilişkin bilgilendirilen vatandaşlardan, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür telefonları yağıyor.