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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ İFTAR ÇADIRLARINI, BU YIL 9 FARKLI NOKTAYA KURACAK

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ İFTAR ÇADIRLARINI, BU YIL 9 FARKLI NOKTAYA KURACAK
4 ÇEŞİT YEMEK İLE HURMA VE SUYUN VERİLECEĞİ İFTAR ÇADIRLARINDA, RAMAZAN BOYUNCA 340 BİN KİŞİYE HİZMET VERİLMESİ HEDEFLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 27 Mayıs'ta başlayacak ramazan ayı boyunca, 9 ayrı noktaya kuracağı dev çadırlarda, günlük 12 bin kişi olmak üzere toplam 340 bin kişiye iftar verecek.

İftar çadırlarında, kendi yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan menüler ikram edilecek. Hijyenin ön planda tutulduğu iftar çadırlarında, Başkentlilere, 4 çeşit yemek, hurma ve sudan oluşan iftar menüsü ikram edilecek.

Çadırlar, Seymenler Kent Meydanı, Sincan Kent Meydanı, OSTİM Metro İstasyonu yanı, Altındağ Battalgazi, Altındağ Solfasol, Yahyalar, Mamak, Hüseyingazi ve Gençlik Parkı olmak üzere 9 ayrı noktada kurulacak. Binlerce Başkentli'nin ağırlanacağı çadırlara, yaz sıcakları nedeniyle klimalar, iftar programlarının izlenebilmesi için de televizyonlar yerleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nce kurulacak iftar çadırlarının adresleri şöyle: 

Seğmenler Kent Meydanı: Ulubey Mah.Selçuk Cad. Siteler İtfaiyesi Karşısı

Sincan Kent  Meydanı: Maraşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 Cad. Kent Meydanı

OSTİM Metro İstasyonu Yanı: Alınteri Bulvarı Üzeri

Altındağ Battalgazi: Özkent Akbilek Gençlik Merkezi Yanı Alemdağ Mah. Muhtar Turan (882.) Caddesi

Altındağ Solfasol: Doğu Mah. Hacıbayram Veli Cad. No: 107

Yahyalar: Yahyalar Camii Karşısı

Mamak: Kusunlar Toki Konutları Zirvekent

Hüseyingazi: Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı İçi

Gençlik Parkı: Cumhuriyet Cad. Kültür Merkezi Girişi

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