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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GİYSİ YARDIM MERKEZİ İLE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN TALEPLERİ, TEPEDEN TIRNAĞA KARŞILANIYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GİYSİ YARDIM MERKEZİ İLE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN TALEPLERİ, TEPEDEN TIRNAĞA KARŞILANIYOR
ERKEK, KADIN VE ÇOCUK REYONLARI BULUNAN MERKEZ,KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ ÖZELLİKLE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 2008 yılında faaliyete açtığı “Giysi Yardım Merkezi” ile ihtiyaç sahibi ailelerin, tepeden tırnağa tüm giysi talepleri karşılanıyor.

 

Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi aileler, giysi merkezine gelerek çocuklarına birbirinden güzel kıyafetler seçiyor. Hiçbir ücret ödemeden, erkek, kadın ve çocuklara yönelik olarak ayrılan katlarda zevklerine göre seçim yapan aileler, mutlu bir şekilde merkezden ayrılıyor. Giysi Merkezi’nde en fazla da çocuklarının yüzü gülüyor. Bedenlerine uygun birbirinden güzel kıyafetlerin bulunduğu reyonları gezen çocuklar, bayramda giyecekleri kıyafetleri de almış olmanın zevkini çıkarıyor.   

 

 

 

-BEĞEN BEĞEN AL…

 

Ulus Anafartalar Caddesi’nde bulunan ve mağazadan farkı olmayan Giysi Yardım Merkezi’nden yıllık ortalama 700-800 ihtiyaç sahibi aile yararlanıyor. Giysi Yardım Merkezi’ne gelerek, yeni kıyafetlerin özenle düzenlendiği reyonlardan gönül rahatlığı içerisinde beğendikleri giysileri deneyip alabilen ailelere, merkez yetkileri de yardımcı oluyor. 

 

Merkezi’de kadın, erkek ve çocuk çeşitleri olmak üzere “Hırka, yelek, bluz, tişört, kumaş pardösü, pijama takımı, iç çamaşır, triko kazak, manto, eşarp, mont, pantolon, fanila, kemer, gömlek, kaşkol, bere, eldiven, eşofman, ayakkabı” gibi birçok kıyafet yer alıyor.

 

Öğrenciler için okul çantası ve aksesuarlarının da bulunduğu merkezde çocuklara, çeşitli oyuncaklar da veriliyor.  

 

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardımlarına başvuruda bulunan ailelerin sosyal ve ekonomik durumları, “Yerinde İnceleme Memurları” tarafından takip ediliyor. Giysi yardımından TUİK verilerine göre ‘çok yoksul’ olarak sınıflandırılan aileler yararlanabiliyor.

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