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Ankara Büyükşehir Belediyesi Görünür Belediyeler Arasına Girdi

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İlhan Cantürk

İzlemedeyiz Derneği tarafından verilen Görünür Belediye Sertifikası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin oldu.

İzlemedeyiz Derneğinden yapılan açıklamaya göre Görünür Belediye Sertifikası İbrahim Melik GÖKÇEK Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin ankara.bel.tr alan adındaki internet sitesi görünürlük değerlendirmesinden olumlu sonuç almıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye’sinin, ulaşılabilirlilik ve bilgi paylaşımı alanlarında olumlu bir örnek teşkil ettiği, Ankaralıların Belediye çalışmalarını hızlı ve verimli bir şekilde takip edebildiği,yapılan proje ve harcamalardan haberdar olabileceği bir internet sitesinin kullanımda olmasının önemi belirtildi.

İzlemedeyiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Baybars Örsek yapmış olduğu açıklamada, Görünür Belediye Sertifikasının Türkiye’de bir ilk olduğunu, yerel yönetimlerin önceliklerinin arasında seçmenlerin kendi belediyeleriyle ilgili tüm bilgilere en hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri olduğunu belirtti.

Baybars Örsek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Görünür Belediye sertifikasına sahip olmasının bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaların bir göstergesi olduğunu, İbrahim Melih Gökçek Başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediye’sinin ,Türkiye’deki 1397 Belediyenin tamamı için bir örnek oluşturmasını dilediklerini belirtti

İzlemedeyiz Derneği, Türkiye’nin yönetişim kapasitesinin gelişmesi için veri temelli sosyal yayıncılık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Aralarında Doğruluk Payı gibi Türkiye’nin ilk ve tek doğruluk kontrol çalışmasının da yer aldığı İzlemedeyiz Derneği ile ilgili detaylı bilgiye izlemedeyiz.org adresinden ulaşılabilir.

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