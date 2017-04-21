Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güvenpark’a cami yapılacağına ilişkin iddiaların, tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi

-“GÜVENPARK İÇİNDE CAMİ YAPILMASI, KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL”-“BİLİNDİĞİ GİBİ BUGÜNKÜ GÜVENPARK MİNİBÜS DURAKLARININ OLDUĞU YERDE, KEÇİÖREN METRO İSTASYONU YAPILACAK. MİNİBÜS DURAKLARI DA AYNI ALANDA İSTASYONUN İÇİNE ALINACAK”

Bugün bir gazetede yer alan, "Güvenpark Yıkılacak, Yerine Cami Yapılacak" haberiyle ilgili olarak büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, haberin gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı belirtilerek şu açıklama yapıldı:

“Bilindiği gibi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Keçiören- Kızılay Metro hattının Kızılay İstasyonu, yaklaşık 45 yıldan bu yana kullanılan Güvenpark içindeki minibüs duraklarının bulunduğu alanda yapılacak. Kamuoyunun da yakından bildiği gibi, bu istasyon içinde bugünkü minibüs duraklarının da olması için proje hazırlanıyor.

Yapılacak Keçiören Metro İstasyonu ve minibüs durağı, bugünkü minibüs duraklarının bulunduğu alanın dışına kesinlikle taşmayacak. Yani kesinlikle, parkın diğer alanlarına girilmesi söz konusu değil. Bu istasyon ve minibüs durağı için de insanların yararlanabileceği bir mescit düşünülmüştü. Bu da sadece bir düşünceden ibaretti. Şu anda yapılıp yapılmayacağı da net değil.

Kesinlikle, Güvenpark içinde bir cami yapılması, anıtın yıkılması söz konusu olmadığı gibi, düşüncesi bile olmamıştır.

Yapılan haber, tamamen çarpıtma ve art niyetlidir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."