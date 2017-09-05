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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, satış mağazaları zincirine Mithatpaşa şubesiyle bir yenisini daha ekleyecek

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, satış mağazaları zincirine Mithatpaşa şubesiyle bir yenisini daha ekleyecek
HALK EKMEK FABRİKASI MİTHATPAŞA SATIŞ MAĞAZASI, YARIN (6 EYLÜL) SAAT 11.00’DA DÜZENLENECEK TÖRENLE AÇILACAK

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar, Ankara’da 9’ncu satış mağazasını yarın (6 Eylül Çarşamba) hizmete açacaklarını belirterek, “Mithatpaşa Köprüsü altındaki 400 metrekarelik alanı tadilat ederek, yepyeni bir konsept oluşturduk ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni mağazamızı yarın (6 Eylül) saat 11.00’da Halk Ekmek Fabrikası’nın adı gibi halkla birlikte açacağız” dedi.

Fabrika’nın 44 çeşit ürününün satışının yapıldığı mağazalardan  dokuzuncusunu, Kızılay, Kolej ve Sıhhiye başta olmak üzere merkezi bölgelerdeki vatandaşların hizmet alabilmesi adına Mithatpaşa’da hazırladıklarını kaydeden İlkbahar, “Diğer mağazalarımızda olduğu gibi burada da dumanı üstünde börek, poğaça, simit, ekmek ve kahvaltılık çeşitlerinin yanı sıra tüm ürünlerimiz yer alacak. Hem sağlıklı, hem ekonomik, hem hijyenik hem de leziz ürünlerimizin Başkent’in dört bir tarafındaki vatandaşlarımızın tadabilmesi için mağaza sayımızı artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

-44 LEZZET, 9 MAĞAZADA…

Başkent’te bir marka haline gelen Halk Ekmek Fabrikası’nın ürettiği 44 ayrı çeşidin, 9 ayrı mağazada satışının yapılacağını kaydeden Ali İlkbahar, Ankara’nın dört bir tarafında ayrıca 450 ayrı ekmek büfesi bulunduğunu da kaydederek, satış mağazalarının bulunduğu yerleri şöyle sıraladı:

“Gimat-Fabrika Satış Mağazası, Batıkent-Atlantis Cafe, Kocatepe Kültür Merkezi-Kocatepe Cafe, Bahçelievler Milli Kütüphane Karşısı - Gökkuşağı Cafe, Ankara Büyükşehir Belediyesi Önü, Çamlıdere - Gönülhane cafe, Dışkapı İşçi Lokali, Dışkapı Fabrika Satış Mağazası ve son olarak Mithatpaşa Fabrika Satış Mağazası...”

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