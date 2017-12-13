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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın “engellilere simit camekanı ve satış yeri dağıtımı”ndan 206 engelli vatandaş faydalandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın “engellilere simit camekanı ve satış yeri dağıtımı”ndan 206 engelli vatandaş faydalandı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK EKMEK FABRİKASI, GELENEKSEL HALE GETİRDİĞİ ENGELLİLERE SİMİT CAMEKANI DAĞITIMINI TÖRENLE YAPTI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın her yıl Engelliler Haftası’nda düzenleyerek, 1998 yılından itibaren geleneksel hale getirdiği engellilere simit camekanı ve satış yeri dağıtımı bu yıl 206 engelli vatandaşa ekmek kapısı oldu.

Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi ve ilgili oda yetkilileri ile simit camekanı ve satış yeri için başvuruda bulunan 1084 engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte, Yılmaz Akkoyun, Elif Şulenur Mutaç,  Nazan Meral isimli engelli vatandaşlar simit camekanı ve satış yerlerine kavuşan ilk isimler oldu. Bilgisayar üzerinden yapılan çekilişte diğer hak sahipleri de tek tek belirlendi.

Engelli vatandaşların sosyal hayatın içerisinde bulunmalarını sağlamak, kendi ekmeklerini kendilerinin kazanmasına vesile olmak ve aile bütçelerine katkı sağlamak için her yıl gerçekleştirilen çekilişte kazanan talihliler, camekanı bir yıl çalıştırma hakkına sahip olacak. Sağlık durumlarının elverişli olmaması durumunda da sadece anne, baba ve kardeşleri, evli iseler çocuklarına devredebilecekler.

Bu yıl ilk defa üçlü denetim sisteminin hayata geçirileceğini belirten yetkililer, bu denetim sisteminde Halk Ekmek Fabrikası ve Simitçiler Odası denetçileri ile kazanan engellilerin kendi aralarından oluşturacağı komisyon üyelerinin yer alacağını kaydettiler. 

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