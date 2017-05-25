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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu “Türkü Türkü Türkiyem” konseri düzenledi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu “Türkü Türkü Türkiyem” konseri düzenledi
HALK MÜZİĞİ KORUSU’NUN SESLENDİRDİĞİ PARÇALAR,SALONDA HÜZÜN İLE ÇOŞKUYU BİR ARADA YAŞATTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği Korosu tarafından verilen “Türkü Türkü Türkiyem” konserinde, hüzün ile coşku, bir arada yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında düzenlediği konser, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir tarafından yöresel türkülerin seslendirildiği konserde, zaman zaman duygusal, zaman zaman da coşkulu anlar yaşandı.

Mustafa Özcan şefliğinde verilen konserde, Kırşehir yöresinden,  “Anam Ağlar Başucumda Oturur”, “O Şirin Sözlerine” parçalarına katılımcılar da hep bir ağızdan eşlik etti.

Konserin ikinci bölümünde ise Ankara türküsü olan “Suya Gider Allı Gelin Has Gelin”, solist Osman Kaya tarafından söylendi. Balkan Türküsü olan“Manastırın Ortasında” koro eşliğinde seslendirilirken, gecenin finalinde de koro, potpori yaptı. “Bitlis Önünde Bağlar”“Kağızmana Ismarladım Nar Gele”“Diyarbakır Güzel Bağlar” türküleri, dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

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