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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ 2018 YILI KAYITLARI BAŞLADI…

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANIM LOKALLERİ 2018 YILI KAYITLARI BAŞLADI…
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkalığı’na bağlı olarak faaliyet sürdüren Hanım Lokalleri’ne kayıtlar başladı.

Başkent’in, 22 farklı merkezinde hizmet veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokalleri’nde, 1 Ocak 2018 tarihinde başlayacak yeni dönem için üye kayıtları ise yıl boyunca devam edecek.

Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Hanım Lokalleri, modern mekanlar içinde sunduğu huzurlu ve kaliteli ortamla Başkent’li kadınların gözdesi olmayı sürdürüyor.

Hizmete girdiği günden itibaren 18 yaş üstü her yaş ve meslekten Başkent’li kadının, güne gülümseyerek ve mutlu başlamasının aracı olan Hanım Lokalleri’nde, sağlıklı yaşamın ilk adımı olan çeşitli spor imkanları, yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri kurslar, yeni dostlukların oluşturulduğu sosyal ve kültürel etkinlikler bulunuyor.

-STRES ATILIYOR YENİ DOSTLUKLAR KURULUYOR…  

Metropol ilçeler başta olmak üzere Ayaş’tan Kalecik’e, Kazan’dan Pursaklar’a kadar farklı noktalarda hizmet veren merkezlere üye kadınların bazıları; sağlıklı bir yaşam, bazıları stres atmak, bazıları çevre edinmek, bazıları da kaliteli zaman geçirmek için Hanım Lokalleri’ni ikinci adresi olarak tercih ediyor.    

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hanım Lokalleri, özellikle iş yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen çalışan kadınların da kendilerine zaman ayırıp sportif kültürel faaliyetlere katılabilecekleri özel mekanlar olarak da işlev görüyor.      

Geçen yıllarda olduğu gibi 2018 yılını kapsayan yeni dönem de rutin programların yanı sıra tarihi ve kültürel geziler, bilgilendirici seminerler ve birbirinden renkli etkinliklerle üyelere hizmet verilecek.  

Hanım Lokalleri’nde tiyatro, müzik, folklar gibi kurslara devam eden üyeler, hünerlerini yıl sonunda düzenlenen özel programlarla sergileme imkanı da buluyor.

Hanım Lokalleri’nden faydalanmak isteyen Başkent’li kadınlar, üyelik için iki fotoğraf ve nüfus cüzdanı suretiyle bu ay içinden itibaren kayıt başvurusunda bulunabilecekler.  

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