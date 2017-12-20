Ankara Büyükşehir Belediyesi, hızı ve konforuyla Başkent’in kent içi toplu taşımada vazgeçilmezi haline gelen raylı sistemler filosunu genişletiyor

YENİ VAGONLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR, METRO ULAŞIMI RAHATLIYOR.

Ankara’nın toplu taşımadaki can damarı metrolar a yeni tren setleri ekleniyor. Son olarak yapımı tamamlanan 6 metro vagonu daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla ulaşım filosuna dahil edildi.

Başkent’te her gün 400 binin üzerinde yolcunun seyahat ettiği raylı ulaşım sistemlerinin daha konforlu hale getirilmesi için hızlandırıldı. EGO Genel Müdürlüğü , hızlı ulaşımın değişmez aracı metrolara her geçen gün yeni araçlar ekliyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde imalat ve montajı tamamlanan ve yüzde 51’i yerli üretim olan 6 yeni metro aracı daha EGO Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

EGO yetkilileri, alınan araçların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sinyalizasyon ile test uyum çalışmaları yapıldıktan sonra hizmete gireceğini bildirdiler.

Metro filosunun artması Başkent trafiğini gelecekte daha da rahatlatacak. Daha hızlı ve konforlu seyahati beraberinde getirecek metro ağının genişletilmesinin amaçlandığını belirten yetkililer, 2018 yılı Mayıs ayı sonuna kadar en az 30 vagonun daha EGO Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceğini belirttiler. Devam eden seri üretim kapsamında, 2019 yılı ortalarına kadar 141 vagon daha teslim alınacak.