  • BIST 109.836
  • Altın 155,828
  • Dolar 3,8328
  • Euro 4,5388
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hızı ve konforuyla Başkent’in kent içi toplu taşımada vazgeçilmezi haline gelen raylı sistemler filosunu genişletiyor

»
Ankara Büyükşehir Belediyesi, hızı ve konforuyla Başkent’in kent içi toplu taşımada vazgeçilmezi haline gelen raylı sistemler filosunu genişletiyor
YENİ VAGONLARIN SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR, METRO ULAŞIMI RAHATLIYOR.

Ankara’nın toplu taşımadaki can damarı metrolara yeni tren setleri ekleniyor. Son olarak yapımı tamamlanan 6 metro vagonu daha Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla ulaşım filosuna dahil edildi. 

Başkent’te her gün 400 binin üzerinde yolcunun seyahat ettiği raylı ulaşım sistemlerinin daha konforlu hale getirilmesi için hızlandırıldı. EGO Genel Müdürlüğü, hızlı ulaşımın değişmez aracı metrolara her geçen gün yeni araçlar ekliyor. Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde imalat ve montajı tamamlanan ve yüzde 51’i yerli üretim olan 6 yeni metro aracı daha EGO Genel Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

EGO yetkilileri, alınan araçların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından sinyalizasyon ile test uyum çalışmaları yapıldıktan sonra hizmete gireceğini bildirdiler.

Metro filosunun artması Başkent trafiğini gelecekte daha da rahatlatacak. Daha hızlı ve konforlu seyahati beraberinde getirecek metro ağının genişletilmesinin amaçlandığını belirten yetkililer, 2018 yılı Mayıs ayı sonuna kadar en az 30 vagonun daha EGO Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceğini belirttiler. Devam eden seri üretim kapsamında, 2019 yılı ortalarına kadar 141 vagon daha teslim alınacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BAŞKAN TUNA, MAMAK BELEDİYE BAŞKANI AKGÜL'Ü KABUL ETTİ12 Aralık 2017 Salı 11:37
  • BAŞKAN TUNA, CHP ANKARA İL BAŞKANI'NI KABUL ETTİ12 Aralık 2017 Salı 11:35
  • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, su ve atıksu bedellerinde, farklı kalemlerde indirim kararı aldı12 Aralık 2017 Salı 10:58
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 23. Dönem Çocuk Meclisi'nin açılış ve mazbata törenine katıldı10 Aralık 2017 Pazar 11:55
  • EGO Genel Müdürlüğü, ego otobüslerini "Salgın Hastalıkları" önlemek için dezenfekte ediyor10 Aralık 2017 Pazar 11:50
  • AZERBAYCAN, BOSNA-HERSEK, TUNUS VE KANADA BÜYÜKELÇİLERİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’YI ZİYARET ETTİ08 Aralık 2017 Cuma 10:52
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ODTÜ ARAZİSİNDEN GEÇEN BULVAR ÜZERİNDE 8 KÖPRÜ VE KÖPRÜLÜ KAVŞAK YAPIYOR08 Aralık 2017 Cuma 10:45
  • ASKİ YETKİLİLERİ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARININ ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN BAŞKENTLİLERİ UYARDI08 Aralık 2017 Cuma 10:42
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kara kışa hazır07 Aralık 2017 Perşembe 10:19
  • Vali Topaca, Başkan Tuna'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu05 Aralık 2017 Salı 12:11
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim