  • BIST 115.279
  • Altın 161,020
  • Dolar 3,7628
  • Euro 4,5587
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA “MEDENİYET BANİSİ GENÇ YÜREKLER” İSİMLİ EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURULACAK

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA “MEDENİYET BANİSİ GENÇ YÜREKLER” İSİMLİ EĞİTİM PROGRAMI OLUŞTURULACAK
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkentli öğrencilerin milli ve manevi duyguların bağlı, ahlaki ve erdemli birer birey olmaları temin atmak amacıyla “Medeniyet Banisi Genç Yürekler” isimli bir eğitim programı oluşturulmasını kararlaştırdı.

Meclis Başkanvekili Nail Çimen yönetiminde düzenlenen toplantıda; Ankara ve Ankaralılar adına önemli kararlara imza atıldı. Çevre ilçelere yardımdan Başkentli öğrencilerin eğitimine kadar pek çok konuda görüşülen maddeler, üyelerin oylarıyla karara bağlandı. 

-ANKARA’DA “MEDENİYET BANİSİ GENÇ YÜREKLER” YETİŞECEK…

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ek gündem maddesiyle ele alınan Yazı’da;  “Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü işbirliğinde; Ankara sınırları içerisinde bulunan tüm ortaokullar ile liselerde okuyan öğrencilerin milli ve manevi duygularına bağlı, ahlaki ve erdemli bir insan olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve dini değerlerini sağlam kaynaklardan öğrenmeleri temin etmek amacıyla gönüllülük esasına dayalı eğitimciler eliyle ‘Medeniyet Banisi Genç Yürekler’ adı altında bir eğitim programı oluşturulması”nın planlandığı kaydedildi.   

Sözkonusu eğitim programının uygulanabilmesi için Büyükşehir ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü yapılabilmesi hususu, oy çokluğuyla karar altına alındı. 

-ÇEVRE İLÇELERE DESTEK…

Elmadağ Yeşildere bölgesinde bulunan 2. grup taş ocakları ile Hasanoğlan mahallesinde bulunan taş, kireç ve asfalt taş kırma ocaklarının orman alanına zarar verdiğinin tespit edildiği belirtilen Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nun da ele alındığı toplantıda, “Bu durumu daha vahim hale getirecek girişimlerin engellenmesi, bunun yanında tesislerin ıslah edilmesi veya kaldırılması yönünde, ilçe belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’nce gerekli çalışmaların ve konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınması hususu” da üyelerin oy birliğiyle karara bağlandı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin, yerel seçimlerin ardından bağlanan çevre ilçeler başta olmak üzere, Ankara’nın dört bir tarafına sunduğu destek hizmetlerine devam niteliğindeki kararlara da imza atıldı. Bu kapsamda alınan kararlardan bazıları şunlar oldu:

Güdül sınırlarında faaliyet gösteren esnafların denetlenerek, topluma sağlıklı gıda ürünlerini satıp satmadıklarının araştırılması için Büyükşehir’in ilgili birimi ile Güdül Belediyesi’nin ilgili biriminin ortaklaşa çalışma yapması,

Güdül ilçe sınırları içerisinde bulunan jeotermal kaynaklı sıcak su ile yapılabilecek meyve sebze kurutulmasını sağlayacak tesisin, Büyükşehir bütçe imkanları dahilinde kurulması,

Güdül Karaçamur mevkiinde jeotermal kaynaklı yarım kalan sahanın Büyükşehir bütçe imkanları dahilinde açılması yönünde çalışmalar yapılması,

Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında yer alan ve Hacı Bayram Mahallesi içerisinde bulunan eski tarihi çeşmelerin tespitinin yapılarak, aslına uygun tadilat ve tamiratlarının yapılması,

Polatlı ilçesine bağlı mahallelerdeki gecekonduların sorunlarının araştırılarak, eksikliklerin giderilmesi yönünde çalışmalar yapılması,

Büyükşehir’in sosyal projelerinden olan Kadın Sığınma Evlerinde kalan kadınların topumla kazandırılması amacıyla, kültür düzeyini arttırıcı ve okuma yazma öğretici programların düzenlenmesi,

Polatlı ilçesi Eskikarsak Aşağı Mahallesi’nde bir kaza sonucu tahrip olan ve 42 yıldır hizmet veren tarihi köy meydan çeşmesinin, tadilatının Büyükşehir imkanları dahilinde yapılması,

Nallıhan ilçesinde köyden mahalleye dönüşen yerlerden alt yapısı eksik olanlarının tespitinin yapılarak, gerekli hizmetlerin götürülmesi,

Ayaş ilçesinde genç nüfus fazla olduğundan Büyükşehir bütçe imkanları dahilinde halı saha yapılması,

Kalecik’te ikamet eden yaşlı ve kimsesiz vatandaşların sorunlarının Büyükşehir ile ilçe belediyesinin ortaklaşa çalışmasıyla tespitinin ve bu sorunların giderilmesi yönünde gerekli çalışmaların yapılması,

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR MERKEZİ'NE EMANET10 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA’NIN, BAŞKENTLİLERİN İSTEK VE TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ALDIĞI KARARLAR BİR BİR ONAYLANIYOR09 Ocak 2018 Salı 11:51
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA, ANKARAGÜCÜNE DESTEK SÖZÜ VERDİ08 Ocak 2018 Pazartesi 15:58
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent sokaklarında atıl durumda bulunan üst geçitleri kaldırmaya devam ediyor08 Ocak 2018 Pazartesi 10:51
  • AŞTİ’DEKİ ÜCRETSİZ OTOPARKIN SÜRESİ 25 DAKİKADAN 50 DAKİKAYA ÇIKARTILDI06 Ocak 2018 Cumartesi 12:53
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, kurulduğu 1997 yılından bu yana önemli çalışmalara imza atıyor05 Ocak 2018 Cuma 10:46
  • EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2017 YILINDA 336 MİLYONUN ÜZERİNDE YOLCUNUN KENT İÇİ ULAŞIMINI SAĞLADI05 Ocak 2018 Cuma 10:20
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALAN SOĞUK HAVA NEDENİYLE OLUŞAN BUZ SARKITLARIYLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR03 Ocak 2018 Çarşamba 10:39
  • Büyükşehir Belediyesi, Havagazı ve Elektrik Üretim Fabrikası’nın, söküm, yıkım ve moloz kaldırma çalışmalarını bitirdi03 Ocak 2018 Çarşamba 10:34
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 2018’in ilk gününde Ankaralılarla buluştu01 Ocak 2018 Pazartesi 10:05
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim