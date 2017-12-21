ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE” EĞİTİMİ VERDİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA, “KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE” EĞİTİMİ VERDİ…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla mücadelesini sürdürüyor…

Büyükşehir İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı hizmet içi eğitim programı ile personele kadına şiddete karşı mücadele eğitimi verdi...

Hem şiddet hem de toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında verilen eğitim kapsamında şiddetin nedenleri, şiddetle nasıl ve hangi yöntemlerle mücadele edileceği ve yerel yönetimlerin şiddet konusundaki faaliyetleri tek tek anlatıldı.

Danışma Merkezleri ve Kadın Sığınma Evleri Şefi Sosyolog Şenay Yılmaz tarafından verilen eğitime yoğun ilgi gösterilirken, kadına şiddetin boyutları interaktif ortamda gösterildi. Belediyelerin, özellikle kadına ve çocuğa yönelik şiddetle ilgili uygulamaya koyacağı projelerle toplumsal duyarlılığı da arttırabileceğinin altını çizen Yılmaz, şiddet mağduru insanların özellikle yasal haklarını bilmelerini ve şiddete maruz kaldıklarında nerelere başvuruda bulunup yardım alabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Başkent genelinde açılan Danışma Merkezleri ile Kadın Sığınmaevleri’ nde şiddet mağdurlarına sahip çıkıldığını belirten Yılmaz, şiddet mağdurlarının barınma ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Kadınların ekonomik olarak güçlenerek ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayabilmeleri ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla özel kurslar da düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’nin,Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla online yayınlandığı eğitim semineri tüm illerdeki belediyeler tarafından da izlendi.