Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği uzmanları, EGO 3. Bölge personeline eğitim verdi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EGO PERSONELİNE; OTOBÜS YANGINLARIVE SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ İLE SABOTAJ VE KUNDAKLAMALAR SIRASINDA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü personeline, otobüs yangınları ve söndürme yöntemleri ile sabotaj ve kundaklamalar sırasında neler yapılması gerektiğine yönelik iş güvenliği, ilk yardım ve yangın eğitimi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İş Güvenliği uzmanları, EGO 3. Bölge personeline, “Personel Acil Durumlar Eğitimi” başlığı altında, mevzuat; işverenin ve çalışanın yükümlülük ve sorumlulukları; yangın, deprem, sel, su baskını, fırtına, yıldırım düşmesi, patlama gibi acil durumlarda iletişim; acil durum organizasyonu; acil durumlar ekiplerinin eğitimi gibi konularda, teorik ve uygulamalı bilgiler verdi.

EGO (A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Didem Taylan, personele, otobüs yangınlarının nedenleri ile yangın söndürme sistemleri ve cihazları, sürücünün yangını fark etmesinin ardından neler yapması, kontrolü nasıl sağlaması, yangına ilk müdahale ve acil durumlarda otobüslerde tahliye noktalarıyla ilgili konuları, ayrıntılarıyla anlattı.

Taylan, sabotajlar ve kundaklamalar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini belirterek, 2016 yılının, terör olayları nedeniyle, tüm ülke açısından olduğu gibi, EGO açısından da önemli bir yıl olduğunu söyledi. Geçen yıl Güvenpark’ta PKK teröristlerinin, otobüs durağına yönelik bombalı saldırısını hatırlatan Taylan, patlamada Necati Yılmaz adlı EGO şoförünün, kriz anını başarıyla yöneterek, hem kendi aracının, hem de çevrede bulunanların güvenliği konusunda çok doğru davranış sergilediğini belirtti.

Teorik eğitimin ardından, EGO personeli , daha sonra uygulamalı olarak yangın söndürme ve ilk yardım eğitimine katıldı.

Personele acil durumlar eğitimi veren İşyeri Hekimi Dr. Cengiz Girek de iş güvenliği, yangın ve ilk yardım eğitimlerinin, hayatın her anında gerekli olacağını belirtti.