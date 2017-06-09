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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi tatile çıkacakları uyardı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi tatile çıkacakları uyardı
-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANI SİPAHİ:“TATİL DÖNÜŞÜ EVİNİZLE İLGİLİ KÖTÜ BİR SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAK İSTEMİYORSANIZ, EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE BASİT AMA GEREKLİTEDBİRLERİ ALMAYI İHMAL ETMEYİN”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yılının sona ermesi nedeniyle tatile çıkma hazırlığı yapan Başkentlileri uyardı. Sipahi, Ankaralılardan, tatile gitmeden yangın ve su baskınlarına karşı gerekli önlemleri almalarını isteyerek, “Tatil dönüşü evinizle ilgili kötü bir sürprizle karşılaşmak istemiyorsanız, tatile çıkmadan önce basit ama gerekli tedbirleri almayı ihmal etmeyin” dedi. 

Meydana gelen yangınlarda en önemli nedenin, ihmal ve tedbirsizlik olduğuna dikkat çeken Celil Sipahi, yangınların, çoğunlukla alınması kolay fakat ihmal edilen önlemler sonucu çıktığını vurgulayarak, “Basit önlemler, çoğu zaman yangın tehlikesini tümüyle ortadan kaldırır. Bazen de olası bir yangının, en az zararla atlatılmasına yardımcı olur” diye konuştu.

Yaz aylarında özellikle konutlarda yaşanan yangınlarda, tatilde olan vatandaşların ihmalinin büyük olduğunu vurgulayan Sipahi, tatile çıkarken, evlerde kullanılan tüm elektrikli aletlerin prizden çıkartılması, elektrik akımının şalterden kesilmesi gerektiğini belirtti. 

 Sipahi, vatandaşların tatile çıkarken doğalgaz ve tüp gaz kaynaklarını da  vanalarından kapatmalarının, can ve mal güvenliği açısından önemli olduğunu belirterek, gaz kaçağıyla birikecek gazın meydana getireceği patlamanın, tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini söyledi.

Diğer bir önemli noktanın da su musluklarının kontrolü olduğunu kaydeden Sipahi, su baskınıyla karşılaşmamak için açık ve arızalı musluk bırakılmamasına da dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. 

-"ARACINIZDA MUTLAKA YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BULUNDURUN"-   

İtfaiye Daire Başkanı Sipahi, yangına ilk müdahalenin önemine dikkat çekerek, konut, işyeri ile motorlu araçlarda, mutlaka standartlara uygun yangın söndürme tüpü bulundurulması gerektiğini hatırlattı.                   

Tatile kendi araçlarıyla çıkan vatandaşların da araçlarında kesinlikle 2 kilogramlık kimyasal tozlu yangın söndürme cihazı bulundurulması gerektiğini vurgulayan Sipahi,  standart nitelikte bir cihazın uygun koşullarda saklanmasıyla 2 yıllık kullanım ömrü olduğunu kaydetti. 

Sipahi, "Basit önlemler, çoğu zaman yangına neden olabilecek unsurları ortadan kaldıracak, bazen de olası bir yangının en az zararla atlatılmasına yardımcı olacaktır" dedi.  

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