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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı “İtfaiye Haftası”nı kortej geçişiyle kutladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı “İtfaiye Haftası”nı kortej geçişiyle kutladı
İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN OLUŞTURDUĞUKORTEJ, KENT TURU GERÇEKLEŞTİRDİ..

“İtfaiye Haftası” nedeniyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın oluşturduğu kortej, kent turu yaparak, Ankaralıları selamladı. Türk bayraklarıyla donatılmış itfaiye konvoyu, Başkentlilerden büyük ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, “İtfaiye Haftası”nı, çeşitli   etkinliklerle kutlamaya devam ediyor.

Çeşitli itfaiye araçlarının yer aldığı yaklaşık 20 araçlık konvoy, İtfaiye Daire Başkanlığı’nın İskitler'deki merkezinden çıkış yaparak, Büyükşehir Belediyesi önü, Ankara Garı, Ulus Meydanı, Sıhhiye ve Kızılay’dan geçiş yaptı.

Ankara İtfaiyesi'nin halen kullandığı klasik model arazözü ile en modern yangın söndürme ve kurtarma araçlarının yer aldığı konvoy, vatandaşların büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar itfaiye personeline el sallarken, Türk bayraklarıyla donatılan araçlarda bulunan itfaiyeciler de siren çalarak karşılık verdi. İtfaiye araçlarının Ulus ve Kızılay meydanlarından geçişi sırasında Ankaralılar, itfaiye araçlarının fotoğraflarını çekti. 

-SİPAHİ: “TÜM İTFAİYECİLERİMİZİN HAFTASINI KUTLUYORUM”

İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi, kortej hareket ederken yaptığı açıklamada, İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 303. yılını kutladıklarını hatırlatarak, bu kapsamda oluşturdukları kortej ile kısa bir kent turu yaptıklarını kaydetti.

İtfaiyenin sadece yangınlara müdahale etmediğini hatırlatan Sipahi, bu nedenle kortejde sualtı, su üstü arama kurtarma ekipleri, köpekle arama kurtarma ekipleri, depremlere, göçüklere, trafik kazalarına müdahale araçları ile yangınlara müdahale araçlarından birer örneğin yer aldığını ifade etti.

“Tüm İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası’nı kutluyorum” diyen Sipahi, “Vatandaşlarımızdan da beklentimiz, yangınlara karşı çok duyarlı olmaları ve özellikle de sürücülerimizin itfaiye araçlarımıza yangınlara giderken yol vermeleri” diye konuştu.

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