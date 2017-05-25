Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın K-9 bomba arama köpekleri göreve hazır

ANKARA İTFAİYESİ'NİN K-9 KÖPEKLERİ, EMNİYET VEJANDARMA KÖPEK EĞİTİM MERKEZLERİNDE 4 AYLIKEĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYARAK,SERTİFİKALARINI ALDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ’nın 6 K-9 bomba arama köpeği , emniyet ve jandarma köpek eğitim merkezlerinde 4 aylık eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ’nın yurt dışında yaptığı araştırmalar sonucu bomba aramasına uygun cins ve yetenekte çok sayıda köpek arasından seçerek aldığı 1,5-2 yaş arası K-9 patlayıcı tespit köpeklerinden 2'si, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Köpek Eğitim Merkezi ’nde (KEM) katıldıkları 4 aylık özel kursu başarıyla tamamlayarak,"K- 9 Patlayıcı Tespit Köpeği" sertifikası aldı.

Diğer 4 cins köpek de Nevşehir’de Jandarma Köpek Eğitim Merkezi’nde özel olarak açılan 4 aylık "K-9 Patlayıcı Tespit Köpeği Eğitimi Programı"na katıldı. Programın sonunda yapılan sınavı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan 4 patlayıcı tespit köpeği de Ankara İtfaiyesi uzmanlarının denetiminde göreve hazır duruma geldi.

-HER KÖPEĞE ÖZEL UZMAN BAKICI...

K- 9 patlayıcı tespit köpekleri, bir uzman tarafından çalıştırılarak sahipleniliyor. Köpekleri ve yetiştiricileri birlikte çalışıp zaman geçiriyor ve tatbikatlara katılıyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı K-9 Köpek Eğitim Uzmanı Dinçer Gülbağ , K-9 patlayıcı tespit köpeklerinin eğitimlerde kazandığı formasyonun en üst düzeyde tutulması ve geliştirilmesi için devamlı açık ve kapalı alanlarda tatbikatlara katıldığını belirtti. Gülbağ, “Bir K-9 bomba arama köpeğinin eğitimi, belli bir formasyonun kazandırılmasıyla bitmiyor. Köpeklerimizin formlarını korumaları ve kendilerini daha da geliştirmeleri için hazırladığımız programları aralıksız uygulayarak onları en verimli seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.

-14 PATLAYICIYA DUYARLILIK KAZANDIRILIYOR

Eğitimlerde, köpeklere 14 ayrı türde patlayıcı maddenin kokusuna karşı duyarlılık kazandırıldığını belirten Gülbağ, patlayıcıyı bulan köpeğin, hiçbir müdahalede bulunmadan, sadece maddenin bulunduğu yeri belli ettiğini bildirdi. Gülbağ, köpeklerin üstün performans göstermesi için koşulları ve çevreyi yadırgamaması gerektiğini, bu nedenle onları değişik çevre ve iklim koşullarına alıştırmak amacıyla Türkiye’nin değişik bölgelerine götürdüklerini söyledi. Gülbağ, ayrıca Jandarma, Sivil Savunma, KEM (Emniyet Köpek Eğitim Merkezi) ve benzeri kuruluşlarla sürekli işbirliğinde olduklarını kaydetti.