ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ'NDE İSTASYONLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

FİNALDE SİTELER İSTASYONU’NU 3-0 YENENAYYILDIZ MERKEZ-2 TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı ’nca, itfaiye istasyonları arasında Voleybol Turnuvası düzenlendi.Turnuvada, Ayyıldız Merkez-2 takımı şampiyon oldu.

Yaklaşık 1 aydır devam eden voleybol turnuvası nın finalinde, Siteler İstasyonu takımı ile Ayyıldız Merkez-2 takımı, zorlu turnuvanın finalinde karşılaştılar.

Kıran kırana geçen final mücadelesinde, Siteler İstasyonu, 2. ve 3. setleri 25-23'lük skorlarla kaybederken, rakibine zor anlar yaşattı. 3 set süren müsabaka sonucu, gülen taraf, 3-0'lık skorla, Ayyıldız Merkez-2 oldu.

Müsabakanın sonuçlanmasıyla, şampiyon Ayyıldız Merkez-2 oyuncuları, sahada oyun havası oynayarak, konfeti ve meşalelerle sevinç gösterisinde bulundu.

Kupa töreninde konuşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tekcan , bu tür turnuvaların, personelin kaynaşması açısından çok yararlı olduğunu vurgulayarak, sporun sağlık açısından da sürekli yapılması gerektiğini söyledi. Bocce’nin ata sporları arasında yer aldığını, kendisinin de Bocce Federasyonu Başkanlığı yaptığını hatırlatan Tekcan, İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi’den, gelecek yılki turnuvaya, bocce müsabaklarının da dahil edilmesi önerisinde bulundu ve gerekli desteği de sağlama sözü verdi.

Ödül töreninde, şampiyonluğa adını yazdıran Ayyıldız Merkez-2 takımı, şampiyonluk kupası ile madalyalarını, İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi ’nin elinden aldı.

Turnuvada 2. olan Siteler İstasyonu takımına, kupa ve madalyalarını, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanı Recep Tezcan, 3. olan Merkez 1 takımına da kupa ve madalyalarını, Zabıta Daire Başkanı Karabudak verdi.

Törende ayrıca turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan özel kişilere ve hakemlere, turnuva anısına plaket sunuldu. .

Final karşılaşmasını, itfaiye birim amirleri ile itfaiye personeli izledi.