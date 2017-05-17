  • BIST 96.050
  • Altın 142,533
  • Dolar 3,5565
  • Euro 3,9460
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ'NDE İSTASYONLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ'NDE İSTASYONLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLENDİ
FİNALDE SİTELER İSTASYONU’NU 3-0 YENENAYYILDIZ MERKEZ-2 TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Dairesi Başkanlığı’nca, itfaiye istasyonları arasında Voleybol Turnuvası düzenlendi.Turnuvada,  Ayyıldız Merkez-2 takımı şampiyon oldu.  

Yaklaşık 1 aydır devam eden voleybol turnuvasının finalinde, Siteler İstasyonu takımı ile Ayyıldız Merkez-2 takımı, zorlu turnuvanın finalinde karşılaştılar.

Kıran kırana geçen final mücadelesinde, Siteler İstasyonu, 2. ve 3. setleri 25-23'lük skorlarla kaybederken, rakibine zor anlar yaşattı. 3 set süren müsabaka sonucu, gülen taraf, 3-0'lık skorla, Ayyıldız Merkez-2 oldu.

Müsabakanın sonuçlanmasıyla, şampiyon Ayyıldız Merkez-2 oyuncuları, sahada oyun havası oynayarak, konfeti ve meşalelerle sevinç gösterisinde bulundu.

Kupa töreninde konuşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Tekcan,  bu tür turnuvaların, personelin kaynaşması açısından çok yararlı  olduğunu vurgulayarak, sporun sağlık açısından da sürekli yapılması gerektiğini söyledi. Bocce’nin ata sporları arasında yer aldığını, kendisinin de Bocce Federasyonu Başkanlığı yaptığını hatırlatan Tekcan, İtfaiye Daire Başkanı Celil Sipahi’den, gelecek yılki turnuvaya, bocce müsabaklarının da dahil edilmesi önerisinde bulundu ve gerekli desteği de sağlama sözü verdi.  

Ödül töreninde, şampiyonluğa adını yazdıran Ayyıldız Merkez-2 takımı, şampiyonluk kupası ile madalyalarını, İtfaiye Dairesi Başkanı Celil Sipahi’nin elinden aldı.

Turnuvada 2. olan Siteler İstasyonu takımına, kupa ve madalyalarını, Araştırma ve Tanıtım Dairesi Başkanı Recep Tezcan, 3. olan Merkez 1 takımına da kupa ve madalyalarını, Zabıta Daire Başkanı  Karabudak verdi.

Törende ayrıca turnuvanın düzenlenmesine katkı sunan özel kişilere ve hakemlere, turnuva anısına plaket sunuldu. .

Final karşılaşmasını, itfaiye birim amirleri ile itfaiye personeli izledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir aile yaşam merkezi Osmanlı Aile Yaşam Merkezi14 Mayıs 2017 Pazar 12:04
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK'TEN ANKARAGÜCÜ’NE YARDIM AÇIKLAMASI14 Mayıs 2017 Pazar 12:01
  • Sincan- Ulus- Kızılay özel toplu taşıma araçları “ANKARAKART” sistemine geçiyor13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:18
  • EGO otobüslerinde, akşam belli saatten sonra, kadın ve çocukların iki durak arasında istedikleri noktada inebilecek12 Mayıs 2017 Cuma 12:22
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYALILARA,15 TEMMUZ GERÇEKLERİNİ ANLATTI12 Mayıs 2017 Cuma 11:34
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖKÇEK, MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR’IN DAVETLİSİ OLARAK MALATYA’DA11 Mayıs 2017 Perşembe 16:08
  • ANKARA MİA GARYIMENKUL VE İNŞAAT YATIRIM A.Ş'NİN 4. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI11 Mayıs 2017 Perşembe 12:21
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN YAŞAYACAĞI “ÇOCUK KORUMA EVİ” İÇİN 1 KONUT ALACAK11 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTINDAĞ İLE MAMAK SINIRINDA BULUNAN, 4 CADDENİN KESİŞİMİNDEKİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK ÇALIŞMASINA BAŞLADI11 Mayıs 2017 Perşembe 10:08
  • BAŞKENT’İN ATIK SULARINA MODERN ARITMA10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim