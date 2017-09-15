Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin dedektör köpeği "Boomer"

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA İTFAİYESİ'NİN 5 AYLIK YOĞUN BİR EĞİTİM PROGRAMINDA YETİŞTİRDİĞİ BELÇİKA KURDU BOOMER, A.Ü'DE KATILDIĞI UYGULAMALI SINAVDA BAŞARILI OLARAK, "CESET ARAMA KÖPEĞİ" UNVANI ALDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 'nin, 5 aylık yoğun bir eğitim programında yetiştirdiği Boomer isimli Belçika kurt köpeği, Ankara Üniversitesi'nde katıldığı uygulamalı sınavda başarılı olarak, "ceset arama köpeği" unvanı aldı. Ankara İtfaiyesi Eğitmeni Dinçer Gülbağ , "Türkiye’de yeni başlayan bir uygulamaya öncülük ettik" dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı bahçesinde, Prof. Dr. Hamit Hancı’nın gözetiminde yapılan uygulamalı sınava katılan, 2 yaşındaki Belçika Kurdu Boomer, beze, toprağa ve ağaçlara bulaşmış kanların kokusunu alıp, yerini tespit etti.

Prof. Dr. Hancı, bu görev köpek lerinin, öldürüldükten sonra cesedi taşınmış kişilerin olay mahallindeki izlerini, ceset parçası veya kemik olmasa dahi bulabileceklerini belirtti. Hancı, bu köpeklerin, beton altına gömülmüş cesetleri bile bulabileceklerini söyledi.

İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde K- 9 arama kurtarma köpeklerini yetiştiren ekibi yöneten Eğitmen Dinçer Gülbağ, Boomer'ın yanı sıra sınava katılan, Ankara Emniyeti Köpek Eğitim Merkezi’nin (KEM) yetiştirdiği 3, Samsun AFAD’ın yetiştirdiği 1 ve Nevşehir Jandarma Köpek Eğitim Merkezi’nin (JAKEM) yetiştirdiği 1 ceset arama köpeğinin de bu alanda ilk örnekler olduğunu, kendilerinin de Türkiye’de yeni başlayan bir uygulamaya öncülük ettiklerini belirtti.

Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen bu eğitimle, ceset arama köpeklerinin, adli tıp vakalarında, olayların aydınlanmasına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Gülbağ, Boomer'ı, boğulma olaylarında su altı arama kurtarma ekiplerine yardımcı olarak, cesetlerin daha kolay bulunması konusunda eğitmeyi de planladıklarını ifade etti.