  • BIST 90.920
  • Altın 145,029
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,8982
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARA YÖNELİK PROJELERLE ÖNCÜ

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARA YÖNELİK PROJELERLE ÖNCÜ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BÜNYESİNDE BULUNAN BELMEK, BELTEK VE HANIM LOKALLERİNDEN BUGÜNE KADAR 546 BİN KADIN FAYDALANDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş yaşamından sanata, sosyal ve kültürel etkinlere, kişisel gelişim ve eğitime kadar her alanda kadınların etkinliğini arttıracak projeleri uygulamaya koyarken, aile içi şiddet mağduru kadın ve çocuklara da sahip çıkıyor.           

Yerel yönetimler arasında Türkiye’nin en çok kadın bürokratı bünyesinde barındırarak kadının bilgi beceri ve yönetimdeki başarısını görünür kılan Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı projelerle de tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

 

-BELMEK, BELTEK VE HANIM LOKALLERİ…

“8 Mart Dünya Kadınlar” günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine yönelik bilgi veren yetkililer, Başkent’in dört bir yanında bulunan ve sadece kadınlara yönelik hizmet veren Belediye Meslek Edindirme Kursları’ndan (BELMEK)  22 yılda 270 bin kadının, hanım lokallerinden ise her yaş ve meslekten 17 yılda 216 bin kadının faydalandığını belirttiler.

Gazi Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 18 yıldır düzenlenen Belediye Teknik Eğitim Kursları’na (BELTEK)  devam eden 60 bin kadın ya iş sahibi oldu ya da mesleğini geliştirmek üzere eğitim aldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin bu 3 hizmetinden bugüne kadar toplam 546 bin Başkentli kadın faydalandı.

 

-ŞİDDET MAĞDURU KADIN VE ÇOCUKLAR…

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren merkezlerin yanı sıra tüm toplumların ortak sorunlarının başında yer alan kadın ve çocuğa yönelik şiddet konusunda da çok önemli çalışmalar yürütülüyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği için gerek kurumsal anlamda gerekse sahada çalışmalar yürüterek, mağdur durumda olanlara sahip çıkıyor. Şiddet mağduru kadınların kurslarda ürettikleri ürünler, Kızılay Sanat Galerisi’nde sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yönlendirilen insan ticareti mağduru kadınlar ve beraberindeki çocuklar için barınma evi açıldı. Bu barınma evlerinde kalan çocuklar için de Türkçe kursları düzenleniyor.

 

-“KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ HİZMETTE”  

Şiddet mağduru kadınların Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’ne bağlı iki ayrı kadın sığınma evinde barındırıldıklarını ifade eden yetkililer, uzman personelin görev aldığı Sığınma Evi’nde kendi evlerinde yaşama olanağı kalmayan, fiziksel ve sözel şiddet mağduru anneler ve çocukların konuk edildiğini söylediler.

Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi Merkez Bina ile Ayaş, Kazan, Hasanoğan, Çubuk ve Kalecik’teki, aile yaşam merkezleri içinde açılan “Kadın Danışma Merkezleri”  ile de kırsal alanda yaşayan ve sesini duyuramayan kadınlara  ulaşılarak, sorunlarına çözüm üretildiğini kaydettiler.

 

-“KADINLARA MESLEK SAHİBİ OLMASI İÇİN KURSLAR VERİLİYOR”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, kadının ekonomik anlamda güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, “Kadınların BELMEK’lerde; taş boyama, keçe, takı, güzellik (bakım), sabun yapımı, kokulu mum gibi farklı konularda kurslar almalarını sağlıyoruz. Ayrıca NLP ile ve Bağımsız Hayata Geçiş eğitimleri veriyoruz” dediler.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gölbaşı Belediyespor Kadın Futbol Takımı, ikici sıradaki Kayseri Gençlerbirliği’ni 2-0 yendi27 Şubat 2017 Pazartesi 16:43
  • Çankaya Evleri, Çankayalıların yanı sıra Başkentte yaşayan yabancılar ile diplomatik misyonun uğrak yeri oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 12:14
  • Keçiörenli 120 kadına 5 ay boyunca ön muhasebe eğitimi vererek21 Şubat 2017 Salı 11:58
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “KADIN SIĞINMA EVİ”NDE KALAN KADINLARA MESLEK KURSU AÇTI12 Şubat 2017 Pazar 10:57
  • Mamak'ta kadınlar için AB Destekli projede mülakatlar tamamlanıyor12 Şubat 2017 Pazar 09:26
  • Necip Fazıl Aile Merkezi’nde kadınlar bilgisayar kullanım kursuna büyük rağbet gösteriyor11 Şubat 2017 Cumartesi 12:33
  • Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi10 Şubat 2017 Cuma 11:56
  • Kadınların sosyal hayatta daha fazla yer almasını amaçlayan Altındağ Belediyesi, bu doğrultudaki çalışmalarını sürdürdü10 Şubat 2017 Cuma 11:37
  • Altındağlı kadınlar Nostalji Rüzgârı isimli fotoğraf sergisinde geçmişe yolculuk yaptı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:52
  • Gölbaşı Belediyesi ev hanımlarına ve çalışan bayanlara sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla başlattığı kurslara yenileri ekldi08 Şubat 2017 Çarşamba 12:34
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim