ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARA YÖNELİK PROJELERLE ÖNCÜ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BÜNYESİNDE BULUNAN BELMEK, BELTEK VE HANIM LOKALLERİNDEN BUGÜNE KADAR 546 BİN KADIN FAYDALANDI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iş yaşamından sanata, sosyal ve kültürel etkinlere, kişisel gelişim ve eğitime kadar her alanda kadınların etkinliğini arttıracak projeleri uygulamaya koyarken, aile içi şiddet mağduru kadın ve çocuklara da sahip çıkıyor.

Yerel yönetimler arasında Türkiye’nin en çok kadın bürokratı bünyesinde barındırarak kadının bilgi beceri ve yönetimdeki başarısını görünür kılan Büyükşehir Belediyesi, uyguladığı projelerle de tüm Türkiye’ye örnek oluyor.

-BELMEK, BELTEK VE HANIM LOKALLERİ…

“8 Mart Dünya Kadınlar” günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin projelerine yönelik bilgi veren yetkililer, Başkent’in dört bir yanında bulunan ve sadece kadınlara yönelik hizmet veren Belediye Meslek Edindirme Kursları’ndan (BELMEK) 22 yılda 270 bin kadının, hanım lokallerinden ise her yaş ve meslekten 17 yılda 216 bin kadının faydalandığını belirttiler.

Gazi Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 18 yıldır düzenlenen Belediye Teknik Eğitim Kursları’na (BELTEK) devam eden 60 bin kadın ya iş sahibi oldu ya da mesleğini geliştirmek üzere eğitim aldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin bu 3 hizmetinden bugüne kadar toplam 546 bin Başkentli kadın faydalandı.

-ŞİDDET MAĞDURU KADIN VE ÇOCUKLAR…

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren merkezlerin yanı sıra tüm toplumların ortak sorunlarının başında yer alan kadın ve çocuğa yönelik şiddet konusunda da çok önemli çalışmalar yürütülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği için gerek kurumsal anlamda gerekse sahada çalışmalar yürüterek, mağdur durumda olanlara sahip çıkıyor. Şiddet mağduru kadınların kurslarda ürettikleri ürünler, Kızılay Sanat Galerisi’nde sergileniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı karar doğrultusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yönlendirilen insan ticareti mağduru kadınlar ve beraberindeki çocuklar için barınma evi açıldı. Bu barınma evlerinde kalan çocuklar için de Türkçe kursları düzenleniyor.

-“KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ HİZMETTE”

Şiddet mağduru kadınların Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’ne bağlı iki ayrı kadın sığınma evinde barındırıldıklarını ifade eden yetkililer, uzman personelin görev aldığı Sığınma Evi’nde kendi evlerinde yaşama olanağı kalmayan, fiziksel ve sözel şiddet mağduru anneler ve çocukların konuk edildiğini söylediler.

Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi Merkez Bina ile Ayaş, Kazan, Hasanoğan, Çubuk ve Kalecik’teki, aile yaşam merkezleri içinde açılan “Kadın Danışma Merkezleri” ile de kırsal alanda yaşayan ve sesini duyuramayan kadınlara ulaşılarak, sorunlarına çözüm üretildiğini kaydettiler.

-“KADINLARA MESLEK SAHİBİ OLMASI İÇİN KURSLAR VERİLİYOR”

Kadına yönelik şiddetle mücadelede, kadının ekonomik anlamda güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken yetkililer, “Kadınların BELMEK’lerde; taş boyama, keçe, takı, güzellik (bakım), sabun yapımı, kokulu mum gibi farklı konularda kurslar almalarını sağlıyoruz. Ayrıca NLP ile ve Bağımsız Hayata Geçiş eğitimleri veriyoruz” dediler.