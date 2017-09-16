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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri gece gündüz çalışıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri gece gündüz çalışıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi, Ankaralıların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda yaşaması için gece-gündüz çalışıyor.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Temizlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 gün 24 saat esasıyla Ankara genelinde görüntü kirliliği oluşturan her türlü olumsuzluğa müdahale ediyor.

Ankara’nın cadde, bulvar ve meydanlarında, kaldırımlarda, köprü ve tünellerde, yaya alt üst geçitlerinde, metruk binalar- boş arazilerde, çöp biriktirme noktalarında, talep edilmesi halinde kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda temizlik gerçekleştiren ekipler, el ile temizlik, yıkama, vakumlu süpürme ve mini süpürme araçları ile mekanik süpürme, dezenfeksiyon, yazı silme, afiş ve stiker temizliği, sulama faaliyetlerini gece-gündüz sürdürüyor.

Şereflikoçhisardan, Kızılcahamam’a, Elmadağ’dan Kazan’a Ankara’nın 25 ilçesinde temizlik faaliyetlerini günlük olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kent Temizlik Şubesi, 347 personel, 169 araç ile olumsuzluklara müdahale ediyor.

Büyükşehir Kent Temizlik ekipleri, 1 Ocak-1 Eylül 2017 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ALO 153 hattı kanalıyla, Başkentlilerden gelen 3 bin 153  şikayet ve talebe de en kısa sürede müdahale ederken sonuçlar hakkında vatandaşlara bilgi verilmesi sağlandı.

Kent Temizlik ekipleri, yine 1 Ocak- 1 Eylül 2017 tarihleri arasında, toplam 43 bin 324 adet temizlik ve yıkama faaliyeti gerçekleştirirken, vakumlu yol süpürme araçları ile bu tarihler arasında 4 milyon 448 bin 696 m2 temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Kent Temizlik ekipleri, ayrıca 1251 okul, kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik ve yıkama işleri yaparken, kent genelinde de 11 bin 543 ton katı atık, hafriyat ve moloz toplayarak bertaraf edilmesini sağladı.

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