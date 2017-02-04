ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI, TÜRK MÜZİĞİNİN USTA SANATÇILARI BARIŞ MANÇO VE CEM KARACA ANISINA KONSER VERECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Anadolu rock müziğinin unutulmaz sanatçıları Barış Manço ve Cem Karaca anısına, 6 Şubat Pazartesi akşamı,"Ustalara Vefa" konseri verecek.

Başkentlilere kimi zaman nostalji, kimi zaman da eğlence dolu saatler yaşatan Kent Orkestrası, gelenek haline getirdiği “Ustalara Saygı” ve “Ustalara Vefa” konserlerine devam ediyor.

Bu yıl Barış Manço ve Cem Karaca için düzenlenen “Ustalara Vefa” konserine, Kent Orkestrası'nın yanı sıra Ankara Gelişim Çok Sesli Korosu ile Öğretmenler Kubilay Ortaokulu Çocuk Korosu da eşlik edecek.

Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç yönetimindeki Orkestra'nın "senfonik rock" konseri, 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konseri, vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço ve 2004 yılında vefat eden Cem Karaca’nın dillerden düşmeyen şarkılarını, Kent Orkestrası’nın profesyonel müzisyenleri Turgay Bengü ve Serdar Tuksal, güçlü sesleri ve enfes yorumlarıyla seslendirecek.

Konsere, Barış Manço’ya müzik yaşamında yıllarca eşlik eden Kurtalan Ekspres’in Bas Gitaristi Ahmet Güvenç, misafir sanatçı olarak katılırken, ünlü Neyzen Bilgin Canaz da neyiyle renk katacak.

Konserin senfonik rock düzenlemeleri, ünlü Besteci ve Aranjör Utar Artun tarafından gerçekleştirildi.

-“USTALARA VEFA KONSERLERİ DEVAM EDECEK”

Orkestra Şefi Kemal Günüç, evrensel değerlerdeki çok sesli müzik eserleri ile Türk bestecilerinin yapıtlarının yurt içinde ve dışında tanıtılmasına 32 yıldır önemli bir katkı sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Orkestramız, Ankara’yı ve Ankaralıları, bulunduğu her ortamda çok iyi temsil etmiştir. Bütün bir yıla yayılan konser programlarımız ile turneler, üniversite şenlikleri, açık hava konserleriyle büyük kitlelere ulaşıyoruz.

Türk müzik yaşamına güçlü yorumları ve önemli eserleriyle büyük katkı sağlayan usta sanatçıları anmak ve sevgimizi göstermek adına bu konserleri düzenliyoruz. Başkentlilerin büyük ilgi gösterdiği konserleri, her yıl aksatmadan Başkentlilerle buluşturuyoruz. Bu tarz konserleri düzenlemeyi sürdüreceğiz.”