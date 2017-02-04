  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 10 °C

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI, TÜRK MÜZİĞİNİN USTA SANATÇILARI BARIŞ MANÇO VE CEM KARACA ANISINA KONSER VERECEK

»
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI, TÜRK MÜZİĞİNİN USTA SANATÇILARI BARIŞ MANÇO VE CEM KARACA ANISINA KONSER VERECEK
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Anadolu rock müziğinin unutulmaz sanatçıları Barış Manço ve Cem Karaca anısına, 6 Şubat Pazartesi akşamı,"Ustalara Vefa" konseri verecek.

Başkentlilere kimi zaman nostalji, kimi zaman da eğlence dolu saatler yaşatan Kent Orkestrası, gelenek haline getirdiği  “Ustalara Saygı” ve “Ustalara Vefa” konserlerine devam ediyor.

Bu yıl  Barış Manço ve Cem Karaca için düzenlenen “Ustalara Vefa” konserine, Kent Orkestrası'nın yanı sıra Ankara Gelişim Çok Sesli Korosu ile Öğretmenler Kubilay Ortaokulu Çocuk Korosu da eşlik edecek.

Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç yönetimindeki Orkestra'nın "senfonik rock" konseri, 6 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’da Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Konseri, vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek.

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço ve 2004 yılında vefat eden Cem Karaca’nın dillerden düşmeyen şarkılarını, Kent Orkestrası’nın profesyonel müzisyenleri Turgay Bengü ve Serdar Tuksal, güçlü sesleri ve enfes yorumlarıyla seslendirecek.

Konsere, Barış Manço’ya müzik yaşamında yıllarca eşlik eden Kurtalan Ekspres’in Bas Gitaristi Ahmet Güvenç, misafir sanatçı olarak katılırken, ünlü Neyzen Bilgin Canaz da neyiyle renk katacak. 

Konserin senfonik rock düzenlemeleri, ünlü Besteci ve Aranjör Utar Artun tarafından gerçekleştirildi.

      

 -“USTALARA VEFA KONSERLERİ DEVAM EDECEK”

Orkestra Şefi Kemal Günüç, evrensel değerlerdeki çok sesli müzik eserleri ile Türk bestecilerinin yapıtlarının yurt içinde ve dışında tanıtılmasına 32 yıldır önemli bir katkı sunduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Orkestramız, Ankara’yı ve Ankaralıları, bulunduğu her ortamda çok iyi temsil etmiştir. Bütün bir yıla yayılan konser programlarımız ile turneler, üniversite şenlikleri, açık hava konserleriyle büyük kitlelere ulaşıyoruz.

Türk müzik yaşamına güçlü yorumları ve önemli eserleriyle büyük katkı sağlayan usta sanatçıları anmak ve sevgimizi göstermek adına bu konserleri düzenliyoruz. Başkentlilerin büyük ilgi gösterdiği konserleri, her yıl aksatmadan Başkentlilerle buluşturuyoruz. Bu tarz konserleri düzenlemeyi sürdüreceğiz.”   

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İSTANBUL CAZ FESTİVALİ GENÇ CAZCILARI ÇAĞIRIYOR02 Şubat 2017 Perşembe 12:13
  • “Yetersiz Bakiye” adlı tiyatro oyunu Yenimahalleli vatandaşlardan büyük beğeni aldı02 Şubat 2017 Perşembe 11:56
  • ÇSM, Ressam Devrim Erbil’in ’Şiirsel Soyutlamalarla İstanbul’ sergisine ev sahipliği yapıyor02 Şubat 2017 Perşembe 11:43
  • Philip Glass'ın Son Eseri 11. Senfoni 45. İstanbul Müzik Festivali’nde01 Şubat 2017 Çarşamba 12:24
  • ADOB’DAN ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİKLİ ÇOCUK OYUNU “ALİŞ İLE MAVİŞ”01 Şubat 2017 Çarşamba 12:22
  • Hayali İlker Ayrık'la tanışmak olan Ozan Göğüş’ün hayalini Çankaya Belediyesi gerçekleştirdi01 Şubat 2017 Çarşamba 11:45
  • Çankaya Belediyesi kültür sanat etkinlikleriyle dolu yeni bir aya daha başladı01 Şubat 2017 Çarşamba 11:42
  • MOZART'IN HAYATI BALE ADIMLARIYLA BULUŞUYOR31 Ocak 2017 Salı 12:31
  • 36. İSTANBUL FİLM FESTİVALİ HEYECANI YAKLAŞIYOR31 Ocak 2017 Salı 12:27
  • Sincanlılar Şubat ayında kültür ve sanata doyacaklar31 Ocak 2017 Salı 12:04
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim