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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, “Ustalarla" konser programıyla bir araya getiriyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, “Ustalarla" konser programıyla bir araya getiriyor
KENT ORKESTRASI SANATÇILARINDAN NUR YOLDAŞ’IN SUNACAĞI KONSER, 20 MART PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 20.00’DA GENÇLİK PARKI TİYATRO SALONU’NDA BAŞKENTLİLERLE BULUŞACAK.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sesleriyle gönüllerde taht kurmuş pop ve fantezi müziğin unutulmaz sanatçılarını, “Ustalarla" konser programıyla bir araya getiriyor.

Büyükşehir Kent Orkestrası tarafından “Ustalara Saygı”, “Ustalara Vefa”  adı altında geleneksel hale getirilen konserlerden biri olan “Ustalarla” konseriyle Başkentlileri buluşturacak. Konserde, Türk müziğine, 70’li ve 80’li yıllarda damga vuran duayen sanatçılardan, Asu Maralman, Gülden Karaböcek, Engin Evin, Rana-Selçuk Alagöz ve Kartal Kaan sahne alacak. Kent Orkestrası solistlerinden ünlü sanatçı Nur Yoldaş, konserin hem sunuculuğunu hem de solistliğini üstlenecek.  Sanatçılara eşlik edecek orkestranın şefliğini ise Kemal Günüç yapacak.

Konserde Başkentliler; herkesin ezbere bildiği kuşaklardan kuşaklara aktarılan, Asu Maralman’dan “Olur Bal Gibi Olur”,  Engin Evin’den “Ah Dede Vah Dede Sen Neymişsin Sen”, Kartal Kaan’dan “Köyümde Şenlik Var”, Rana-Selçuk Alagöz kardeşlerden “Herşey Bitmiştir Artık", "Aşkın Gözü Kör mü?" "Acaba”, “ Gülden Karaböcek’in “Dilek Taşı", "Sürünüyorum” şarkılarını, gerçek sahiplerinden dinleme imkanı bulacak.  

 

-ŞEF GÜNÜÇ: "SANATÇILARIMIZI GENÇ KUŞAKLARLA BULUŞTURUYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, sesiyle, güftesiyle ve bestesiyle birbirinden güzel eserleri müziğe kazandıran sanatçıları anmanın artık gelenek haline getirdiklerini ifade ederek, “Gerek bugün hayatta olmayan sanatçılarımızı anmak, gerekse artık konser vermeyen yaşayan efsane sanatçılarımızla halk buluşturmak amacıyla bu özel konserleri düzenliyoruz”dedi.

Bu yılki “Ustalarla" konserinde de bir dönemin en ünlü sanatçılarının aynı sahnede şarkı söyleyeceğini belirten Günüç, genç kuşakların, 45’lik plaklara okunan her biri hit olan şarkıları, sanatçıların sesinden dinleme imkanı bulacaklarını  kaydetti.       

Ünlü sanatçıların vereceği konser; 20 Mart Pazartesi günü saat 20.00’da Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek  

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