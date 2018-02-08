ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER VE JEOTERMAL KAYNAKLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI, “İYİ TARIM UYGULAMASI PROGRAMI”NA KATILAN ÇİFTÇİLERE SERTİFİKALARINI VERDİ

BÜYÜKŞEHİR 2015 YILINDA BAŞLATTIĞI VE BİLİNÇLİ TARIMI ÖNCELEYEN EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA BUGÜNE KADAR 353 ÇİFTÇİYİ SERTİFİKA SAHİBİ YAPTI.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan çiftçinin refahını arttırırken bir yandan da tüketicilerin daha sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmesini sağlamak amacıyla tarımsal faaliyetlere destek olmayı sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı'nın Ankara genelinde tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalardan biri olan "iyi tarım uygulaması programı" meyvelerini vermeye başladı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan ve 48’i Beypazarlı olmak üzere toplam 80 çiftçiye sertifikaları törenle verildi.

Beypazarı Halk Evi'nde gerçekleşen sertifika törenine; Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Ankara İl Tarım Müdür Yardımcısı Ali Yalçın, Beypazarı Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ekici ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

LOGO’LU ÇİFTÇİ… İYİ ÜRÜN… KOLAY SATIŞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte toprağın ve insan sağlığının korunması için tarımsal faaliyetlerin denetimini gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri program kapsamında gereğinden fazla gübre, ilaç ve katkı maddesi kullanmamaları konusunda bilinçlendiriyor.

Yapılan denetimler sonucunda sertifika almaya hak kazanan üreticilere iyi tarım yetiştirdiklerine dair logo dağıtılırken, çiftçiler aldıkları logo sayesinde ürünlerini pazarda daha kolay satma imkanı buluyor. Beypazarı'nda çiftçilik yapan ve iyi tarım uygulaması sertifikası alan Ramazan Erdoğan, memnuniyetini, "Bu eğitim ve denetlemeler sayesinde hem kaliteli ürün yetiştirebiliyorum hem de halka daha sağlıklı ürün sunabiliyorum. Çok yararlı bir uygulama" sözleriyle dile getiriyor.

Ankara Büyükşehir Beledisi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanı Erol Eraslanoğlu ise yaptığı konuşmada iyi ürün yetiştiriciliği sertifikalarının geçerliliği bir yıl olup, üreticilerin bir yılın sonunda yeniden sertifika alabilmek için eğitim programına dahil olmaları gerektiğini söyledi. Tüketicilerin gönül rahatlığı ile tercih ettiği bu ürünlerin hasattan üretimine kadar toprak analizleri yapılırken, eksik besin maddesi, gübre ya da ilaç takviyesinin olup olmadığının da sürekli denetlendiğini ifade eden Eraslanoğlu: “Bu sayede dozunda ve zamanında yapılan ilaçlama minimum düzeyde tutularak, ürüne yabancı maddelerin geçişi de en aza indirilmiş oluyor. Üretim esnasında kullanılan ilaç kutuları ise arazi dışında imha edilerek her yönden insan sağlığını etkileyecek olumsuzluklar ortadan kaldırılıyor.” dedi.

AMAÇ BİLİNÇLİ ÇİFTÇİLER YETİŞTİRMEK

Büyükşehir Belediyesi, Ankara çevresinde yetiştirilen ürünlerin daha kaliteli ve sağlıklı olmasını sağlamak amacıyla 2015 yılından beri yürüttüğü eğitim programıyla, ürünleri tescillenen bilinçli üreticiler yetiştiriyor. İl tarım yönetmeliğinde yer alan hijyen ve ilk yardım eğitimi ile ilaçlama operatörlüğü konularında da eğitime tabi tutulan çiftçilerin talebi ve ihtiyaçları doğrultusunda ayrıca özel çalışmalar da gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 353 çiftçiyi sertifika sahibi yapan Büyükşehir Belediyesi, programa katılan kursiyerlerin denetim ücretlerini de karşılayarak Başkentli çiftçilere ek bir katkı sağlıyor.