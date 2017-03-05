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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yıpranan ve bozulan asfaltlarda yama, bakım ve onarım çalışması başlattı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yıpranan ve bozulan asfaltlarda yama, bakım ve onarım çalışması başlattı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENEREK BOZULAN VE YIPRANANAN YOLLARDA YAMA, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, hava koşullarının uygun olması üzerine başlattığı çalışmalar kapsamında ilk olarak; Akyurt, Altındağ, Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerindeki caddelerde bakım ve onarım yapıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol ve Asfalt Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara’nın tüm ilçelerinde gerçekleştirilecek yama, bakım ve onarım çalışmasıyla kış aylarında yaşanan hava koşulları veya alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, trafik güvenliği bakımından daha emniyetli ve sağlam hale getiriliyor.

Çalışmaların gündüz 15, gece 2 olmak üzere toplam 17 ekiple yapıldığını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, ilk olarak merkez ilçelerde başlatılan çalışmaların hava koşullarının uygun olduğu sürece diğer ilçelerde de devam edeceğini bildirdiler.

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