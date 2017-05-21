Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Küçük Çiftçiler Yetiştiriyoruz” projesi başladı

-DAİRE BAŞKANI GÜVEN:“APARTMANLARDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN, TOPRAKLA TANIŞMASINA OLANAK SAĞLAMAK İSTİYORUZ”“DOMATESİN VE ETİN SÜPERMARKETTEN ÇIKTIĞINI DÜŞÜNENÇOCUKLARIMIZ VAR”..

Ankara Büyükşehir Belediyesi , “Küçük Çiftçiler Yetiştiriyoruz” projesi kapsamında, çocuklara sebzenin önemini anlatıyor, sebze fidesi dikimi ile bakımını uygulamalı olarak öğretiyor. Büyükşehir; topraktan uzak, apartmanlarda yaşayan, domates ve etin “süpermarketten çıktığını” düşünen çocukları toprakla buluşturuyor.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı tarafından, Ankara’nın merkez ilçelerinde bulunan 30 ilkokulda, öğrencilere sebzenin önemi anlatılıyor ve sevdirmek için sebze dikimi yaptırılıyor.

Uygulama eğitimleri kapsamında, Bahçelievler Nebahat Keskin İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven ile birlikte sebze fidesi dikti. Renkli kasaların içine, domates, biber, salatalık, kıvırcık gibi sebze fideleri diken öğrenciler, diktikleri fidelere ilk suyu da Güven’le birlikte verdiler.

Program sonunda bilgi veren Güven, apartmanlarda topraktan uzak büyüyen çocukların, sebzenin yetiştiği şartları öğrenmelerine imkan sunduklarını açıklarken, şunları söyledi:

“Maalesef acı bir durum ama domatesin ve etin süpermarketten çıktığını düşünen çocuklar var. Özellikle apartmanlarda yaşayan çocukların toprakla tanışmasını, bitkileri yetiştiği ortamında görmelerini ve öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Bunu sağlamak için de okullara sembolik de olsa renkli kasalarla, küçük bahçeler kuruyoruz. Geçen sene başladığımız projeye, bu yıl kapasiteyi artırarak devam ediyoruz. İnşallah Ankara’daki tüm okullarda projemizi anlatmak istiyoruz.”