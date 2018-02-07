ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İLE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ORTAK EĞİTİM PROJESİ BAŞLATTI

AİLE YAŞAM MERKEZLERİ VE HANIM LOKALLERİNDE GÖREV YAPAN VE ÇOĞUNLUĞU SOSYOLOG OLAN UZMAN PERSONEL, AİLE İÇİ ŞİDDET VE AİLEVİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ NOKTASINDA AKTİF ROL OYNAYACAK..

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görevli uzman personellerine “aile eğitimi” vermeye başladı. Eğitimlerini tamamlayan personeller Başkent’teki ailelerle birebir iletişime geçecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aile Yaşam Merkezleri ve Hanım Lokalleri nde çalışan uzman personele yönelik “aile eğitimi” seferberliği başlattı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortak eğitim programı kapsamında çoğunluğu sosyolog olan uzman personel “Aile Eğitimi Programı”na katılarak eğitim alacak.

EĞİTİCİ EĞİTİMİ

“Eğitici Eğitimi” adıyla Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda gerçekleşecek eğitim programı sonrası Başkent’te yaşayan tüm ailelerle iletişim kurulacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Bestami Erkoç, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Rahime Beder Şen’in de katıldığı eğitim programı, 9 Şubat’a kadar devam edecek.

AİLELERE DOĞRUDAN DESTEK

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan uzman personelle bir araya gelen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, “Başlattığımız çalışmalarla Ankara’daki tüm ailelerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Meslek uzmanlarımız bu eğitici eğitimi alarak gerek lokallerimiz gerekse de Aile Yaşam Merkezlerimizde tüm ailelere destek sağlayacak. Onların sorunlarına yardım edebilecek, ailelere birebir destek verebilecek” dedi.

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE