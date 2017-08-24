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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için birim ve kuruluşlarıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için birim ve kuruluşlarıyla birlikte tüm hazırlıklarını tamamladı
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAŞKENTLİLERİN KURBAN BAYRAMI’NI HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE GEÇİREBİLMELERİ İÇİN BİRİM VE KURULUŞLARIYLA BİRLİKTE GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDI..

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için EGO ve ASKİ başta olmak üzere tüm birim ve kuruluşlarıyla birlikte gerekli tüm önlemleri aldı. 

EGO otobüsleri her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da Başkentlileri, ücretsiz olarak taşıyacak. Ankaralılar, 4 günlük Kurban Bayramı süresince; (1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi, 3 Eylül Pazar ve 4 Eylül Pazartesi) Ankarakart’larını kullanmadan EGO otobüsleriyle; kabristan, akraba ve arkadaş ziyaretlerini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Ankaralılar, her zaman olduğu gibi EGO Cep’te” uygulamasıyla da otobüslerin durağa hangi saatte, hangi dakikada geleceğini, cep telefonlarına indirdikleri uygulamadan, internet ortamından veya ALO 153’ü arayarak öğrenebilecekler.

Başkentliler, 4 günlük Kurban Bayramı süresince talep ve şikayetlerini, 7/24 açık olan “ALO 153 Mavi Masa”, hattına iletirken, Zabıta ve İtfaiye ekipleri, tatil süresince denetimlerini artırarak sürdürecek.  

ASKİ Genel Müdürlüğü,  “Kanal Arıza” ekipleri; 24 saat boyunca görevlerinin başında olacak.  Bayramda da günlük yaklaşık 400 bin kişinin akınına uğrayan şehirlerarası otobüs terminali AŞTİ’de güvenlik tedbirleri artırılarak, vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat etmeleri sağlanacak.   

-BAŞKENT’TE BAYRAM TEMİZLİĞİ

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içinde Başkentlilerin, gerçekleştireceği ziyaretlerin yanı sıra, şehir dışından gelen konukların da akınına uğrayacak olan Başkent’in, tüm cadde ve bulvarlarında temizlik ve yıkamaya çalışmalarına devam edecek.

Temizlik çalışmalarını gece gündüz sürdüren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Bayram süresince daha yoğun ve etkin bir şekilde süpürme ve yıkamanın dışında, kent yaşamında olumsuzluk teşkil eden görüntüleri de ortadan kaldıracak, duvarlara, yollara yazılan yazıları silecek. Çalışmalarını bağlı ilçe ve beldelerde de sürdürecek olan ekipler, Başkent’in dört bir tarafını tertemiz tutacak.

 Kabristanlıkların içinde de bakım ve onarım çalışmaları bayram öncesi ve sonrasında da devam edecek. 

-ASKİ 24 SAAT HİZMETTE

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal Arıza ekipleri 24 saat aralıksız görev yaparak, Bayram süresince Başkentlilerin acil ihtiyaçlarını karşılayacak. Vatandaşlar, ASKİ’ye ALO 153 no'lu telefondan ulaşabilecekler. 

-EGO OTOBÜSLERİYLE, MEZARLIKLARA KOLAY ULAŞIM 

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin kent içi ulaşımlarının dışında, Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarında vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ve huzur içinde ziyaret edebilmeleri için de 31 Ağustos arife gününden itibaren ve bayram süresince mezarlıklar içinde ring seferleri düzenleyecek.

 EGO Genel Müdürlüğü, Kabristan ziyaretlerinde Karşıyaka, Cebeci ve Sincan mezarlıklarına gidecekler için Arife gününden itibaren 3 farklı noktadan otobüs kaldıracak.

Kabristan ziyaretlerinde Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'nda 4 araç, Cimşit Mezarlığı'nda 2 araç, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda 1 araç olmak üzere görevli araçlar, mezarlıklar içinde sürekli ring yaparak, vatandaşları gidecekleri kabirlere kolaylıkla ulaştıracak. 

-KABRİSTANLAR BAYRAM ZİYARETLERİNE HAZIR

Başkent’teki Kabristan ziyaretlerinde, “Mezarlık Bilgisayar Sistemi” (MEBİS) de vatandaşlara, aradığı mezarı bulmasında kılavuz oluyor. Karşıyaka, Cebeci ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, mezarlık girişlerinde yerleştirilen MEBİS’te yer alan kiosklar sayesinde ziyaretçiler, yakınlarının bulunduğu mezarı ve en kısa yolu, harita çıktısı da alarak kolaylıkla buluyor.

 Başkent’teki kabristanlarda yakınları bulunan vatandaşlar,   "http://www.mebis.ankara.bel.tr" adresine girerek, gidecekleri mezar yeriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabiliyorlar.

Her yıl olduğu gibi mezarlıklarda Bayram süresince hoparlörlerden Kuran-ı Kerim okunacak, nöbetçi güvenlik ve temizlik ekipleri de görev başında olacak. 

 

-ACİL NUMALAR BAYRAMDA DA 24 SAAT HİZMETTE

Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerindeki hizmetlerin aksamaması için Bayram’da nöbetçi personel uygulamasına da gidecek olan Büyükşehir Belediyesi’nin “188 Alo Ambulans ve Cenaze” hizmeti, bayram boyunca kesintisiz sürdürülerek, Ankaralıların yardımına koşmaya devam edilecek.    

-İTFAİYE’DEN UYARILAR...

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı da diğer günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı süresince 7/24 mesaisini sürdürürken, Bayram tatilini evlerinden uzakta geçirenlerin ise elektrik şalterlerini, su ve doğalgaz vanalarını mutlaka kapatmaları gerekiyor. 

-ZABITA GIDA DENETİMLERİ YAPACAK…

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da kent içi ulaşımında düzeni sağlamak ve halkın bayram ziyaretlerini rahatça yapabilmelerini temin etmek amacıyla, Ulaşım Trafik ekipleriyle, durak ve hatlarda gerekli kontrolleri yapacak.

Zabıta ekipleri ayrıca arife gününden itibaren gıda kontrollerini sıklaştırarak, vatandaşların daha sağlıklı gıda  tüketmelerine imkan sağlayacak.

Bayram süresince vatandaşlar, karşılaştıkları olumsuzlukları, Zabıta Daire Başkanlığı’nın 231 79 84 numaralı telefonuna iletebilecekler.            

ACİL TELEFON NUMARALARI 

           MAVİ MASA                        :          153

           SU VE KANAL ARIZA       :           153           

           İTFAİYE                               :          110

           ALO CENAZE                     :          188

           ALO DOĞUM                      :          188

           ZABITA                                : 231 79 84

 

 

 

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