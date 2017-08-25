Ankara Büyükşehir Belediyesi kurbanlık satış ve kesim alanlarını hergün ilaçlayarak, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İLÇE BELEDİYELERİ TARAFINDAN KURULAN KURBANLIK SATIŞ VE KESİM ALANLARINI İLAÇLAYARAK, DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR..

Ankara Büyükşehir Belediyesi , ilçe belediyeleri tarafından kurulan kurbanlık satış ve kesim alanlarını hergün ilaçlayarak, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla, Kurban Bayramı öncesi hazırlanan kurbanlık satış ve kesim alanları , toplum sağlığı açısından herhangi bir risk oluşmaması ve hayvanlar açısından da bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla sürekli ilaçlanıyor.

İlçe belediyeleri tarafından kurulan hem kurbanlık satış yerlerinde hem de kesim alanlarında karasinek ve sivrisinek başta olmak üzere tüm zararlı haşerelere karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren BelPlas ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve temiz bir çevrede kurbanlık satışı ve kesimi yapabilmeleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ankara genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekiplerinde; 207 teknik personel, 55 araç ve 25 araçüstü atomizer cihazları yer alıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri Altındağ Solfasol Mahallesi, Karapürçek Mahallesi, Çubuk Cumhuriyet Mahallesi, Çankaya Yeşilkent Köyü, Etimesgut Ayyıldız Mahallesi, Keçiören Ovacık Mahallesi, Mamak Ortaköy Mahallesi, Gölbaşı Yavrucuk Mahallesi, Pursaklar Merkez Mahallesi, Sincan Yenikent Mahallesi, Yenimahalle Yakacık Mahallesi’nde kurulan kurban satış ve kesim yerleri nde herhangi bir hastalığın çıkmaması için dezenfeksiyon ilaçlama çalışmaları nın yapıldığını belirterek, kullanılan ilaçların hayvan sağlığı açısından bir olumsuzluk oluşturmayacağını söylediler.

Yetkililer, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek, gerekli gördükleri yerlerde ilaçlama yaptıklarını belirterek, ilaçlama ve dezenfeksiyon talepleri için 384 66 10numaralı telefondan 24 saat hizmet verildiğini bildirdiler.

Kurbanlık alanlarda sürdürülen ilaçlama çalışmaları, Bayram sonrasına kadar devam edecek.