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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MAHALLE STATÜSÜ KAZANAN KÖYLERE KONUK EVLERİ YAPIYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MAHALLE STATÜSÜ KAZANAN KÖYLERE KONUK EVLERİ YAPIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınan çevre ilçelerdeki mahalle statüsü kazanan köylere köy konuk evleri yapmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, mahalle statüsü kazanan köylerde gerek yıllar önce köyden kente göç edenlerin gerekse gelecek nesillerin köy kültürünü, geleneğini ve köy hayatını unutmaması için köy konuk evlerinin yapıldığını belirterek  “Başkent’in çeşitli bölgelerindeki mahallelerimize yapımına başladığımız köy konuk evleri ile halkımızın hemşehri kültürünü yaşamasına ve yaşatılmasına  katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından köy konuk evlerinin yapımının devam ettiğini bildiren Vedat Üçpınar, ilk aşamada 18 ilçede toplam 36 adet köy konuk evininin yapımına başladıklarını bildirerek, köy konuk evlerinin köy kültür ve geleneklerinin yaşatılmasına katkıda bulunacağını, vatandaşların memleketlerinden esintilerin olduğu ve eskilerin yad edildiği yerler olacağını belirtti. Vedat Üçpınar, “Köy konuk evlerinde vatandaşlar bir araya gelerek eski köy geleneklerini yaşatabilecekler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma içinde toplantılarını, sevinç ve kederlerini paylaşabilecekler” dedi.

Köy konuk evlerinden büyüklerin 300 metrekare, küçük olanların da 150 metrekare olmak üzere iki şekilde yapıldığını belirten Vedat Üçpınar,  konukevleri içinde her türlü ihtiyacın giderileceği bölümlerin de yer alacağını söyledi.

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