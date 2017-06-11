Ankara Büyükşehir Belediyesi, okullarında başarılı olan öğrencilere tatil hediyesi verdi

-OKULLARINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER, BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ'NİN AKÇAY, AKÇAKOCA VE KESİKKÖPRÜ’DEKİ KAMPLARINDA, 18 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YAZ BOYUNCABİRER HAFTA SÜREYLE ÜCRETSİZ TATİL YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi , okullarında başarılı olan öğrencileri, Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü’de bulunan kamplarında, yaz boyunca ücretsiz ağırlayacak. Bu yaz döneminin ilk öğrenci grubu, 18 Haziran Pazar günü tatile çıkacak.

Karne hediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan tatil kamplarında ilk grup, 18 Haziran’dan itibaren bir hafta boyunca konuk edilecek. Yaz tatili süresince, her hafta başka bir grup misafir olarak ağırlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tatil kamplarında misafirlerine, 5 yıldızlı otel konforunda, etkinlikler, geziler, turnuvalar ve çeşit çeşit eğlenceyle dolu bir tatil keyfi sunuyor.

Yaşlılar Hizmet Merkezi ve Engelliler Hizmet Merkezi üyeleri, Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü’de bulunan Büyükşehir’in sosyal ve dinlenme tesislerinde yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden tatilin keyfini çıkarırken, yaz tatili süresince Ankara’dan otobüslerle yola çıkacak öğrenciler de, birer haftalık tatil süresince kuracakları dostluklarla da güzel vakit geçirecekler. Tesislerde; doktor, hemşire, itfaiye, uzman eğitmenler, sosyal ilişkiler uzmanı, yemek personeli ve cankurtarandan oluşan kadro da hazırda bulunacak.

Tatil kamplarına katılmak için öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanmış olmaları gerekiyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başarılı çocukları için organize edilen tatil kamplarına, 5, 6, 7 ve 8. sınıfları bitirenler katılabiliyor.

Yarın (12 Haziran Pazartesi) başlayacak kayıtlar, Büyükşehir Belediyesi merkez binasından yapılacak.