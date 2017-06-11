  • BIST 98.943
  • Altın 144,044
  • Dolar 3,5389
  • Euro 3,9626
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C

Ankara Büyükşehir Belediyesi, okullarında başarılı olan öğrencilere tatil hediyesi verdi

»
Ankara Büyükşehir Belediyesi, okullarında başarılı olan öğrencilere tatil hediyesi verdi
-OKULLARINDA BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLER, BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ'NİN AKÇAY, AKÇAKOCA VE KESİKKÖPRÜ’DEKİ KAMPLARINDA, 18 HAZİRAN'DAN İTİBAREN YAZ BOYUNCABİRER HAFTA SÜREYLE ÜCRETSİZ TATİL YAPACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, okullarında başarılı olan öğrencileri,  Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü’de bulunan kamplarında, yaz boyunca ücretsiz ağırlayacak. Bu yaz döneminin ilk öğrenci grubu, 18 Haziran Pazar günü tatile çıkacak.     

Karne hediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan tatil kamplarında ilk grup, 18 Haziran’dan itibaren bir hafta boyunca konuk edilecek. Yaz tatili süresince, her hafta başka bir grup misafir olarak ağırlanacak. 

Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz tatil kamplarında misafirlerine, 5 yıldızlı otel konforunda, etkinlikler, geziler, turnuvalar ve çeşit çeşit eğlenceyle dolu bir tatil keyfi sunuyor.

Yaşlılar Hizmet Merkezi ve Engelliler Hizmet Merkezi üyeleri, Akçay, Akçakoca ve Kesikköprü’de bulunan Büyükşehir’in sosyal ve dinlenme tesislerinde yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden tatilin keyfini çıkarırken, yaz tatili süresince Ankara’dan otobüslerle yola çıkacak öğrenciler de, birer haftalık tatil süresince kuracakları dostluklarla da güzel vakit geçirecekler. Tesislerde; doktor, hemşire, itfaiye, uzman eğitmenler, sosyal ilişkiler uzmanı, yemek personeli ve cankurtarandan oluşan kadro da hazırda bulunacak.

Tatil kamplarına katılmak için öğrencilerin takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanmış olmaları gerekiyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başarılı çocukları için organize edilen tatil kamplarına, 5, 6, 7 ve 8. sınıfları bitirenler katılabiliyor.

Yarın (12 Haziran Pazartesi) başlayacak kayıtlar, Büyükşehir Belediyesi merkez binasından yapılacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • SOSYAL HİZMETLER EĞİTİM VE YARDIM VAKFI ONURSAL BAŞKANI NEVİN GÖKÇEK, GÖLBAŞI’NDA İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİ ZİYARET ETTİ07 Haziran 2017 Çarşamba 11:12
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 217 çiftin düğün masraflarını üstlenerek, bir kez daha mutluluklarına ev sahipliği yapacak07 Haziran 2017 Çarşamba 11:09
  • BAĞLICA BÖLGESİ’NİN TRAFİK ÇİLESİ, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 4 KİLOMETRELİK BULVARIYLA RAHATLAYACAK07 Haziran 2017 Çarşamba 10:59
  • Başkan Gökçek "Sol Siyaset-FETÖ İlişkileri" adlı kitabını Altınpark içinde açılan Kitap Fuarı alanında imzaladı05 Haziran 2017 Pazartesi 10:17
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ASKİ, EGO ve ANFA personeli ve aileleriyle, iftar yemeğinde bir araya geldi03 Haziran 2017 Cumartesi 14:18
  • Ankaragücü Kulüp Başkan Vekili ve Futbol Şube Sorumlusu Soydaş'tan Başkan Gökçek'e teşekkür03 Haziran 2017 Cumartesi 14:11
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN, SİNCAN ÇİMŞİT MEZARLIĞI’NDAKİ CAMİ VE MODERN TESİSLERİN ÇALIŞMALARI, YÜZDE 80 ORANINDA TAMAMLANDI03 Haziran 2017 Cumartesi 14:07
  • NEVİN GÖKÇEK, YENİMAHALLE KARŞIYAKA’DA, MADDİ DURUMU KÖTÜ AİLELERİ ZİYARET EDEREK ERZAK YARDIMINDA BULUNDU03 Haziran 2017 Cumartesi 14:03
  • Başkan Gökçek Altınpark’a kurulan Kutsal Emanetler Sergisi ve Kitap Fuarı’nın açılışlarını yaptı31 Mayıs 2017 Çarşamba 09:44
  • Başkan Gökçek ANFA şirketi personeli ve aileleriyle iftarda buluştu30 Mayıs 2017 Salı 11:43
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim