ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİNE, SİGARA VE OBEZİTE İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ ANLATILIYOR

DOĞRU NEFES ALMA YÖNTEMLERİ VE KİLO VERMEYE YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN DE ANLATILDIĞI PERSONEL, ASANSÖR YERİNE MERDİVEN KULLANMAYA DA TEŞVİK EDİLİYOR..

Sağlıklı yaşam mücadelesi başlatılan Büyükşehir Belediyesi’nde uzmanlarca verilen destekler sonucu 20 personel sigarayı bıraktı. Yine diyetisyenlerin desteği ile obezite problemi yaşayan personeller fazla kilolarından kurtuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sigarasız ve doğru beslenme ile daha sağlıklı bir yaşam konusunda personeline destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 'nın Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Haziran 2017’de başlattığı sigara bıraktırma ve obezite ile mücadele programı devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen psikolog ve diyetiysen eşliğinde yapılan görüşmelerde personele, neleri yapmaları ve neleri yapmamaları konusunda ayrıntılı bilgi veriliyor.

SİGARASIZ, TEMİZ BİR YAŞAM

Sigarayı bırakmak isteyen personele önce karbon monoksit cihazıyla ölçüm yapılarak, vücudundaki karbon monoksit miktarı tespit ediliyor. Sonucun 7’den fazla çıkması halinde sigara kaynaklı zehirlenmenin başladığı bildirilen personele ciğerlerinin ne kadar zarar gördüğü anlatılıyor. Sigara bıraktırma programında öncelikle personelin davranışsal terapilerle sigarayı bırakmaları sağlanıyor. Terapi sonrası bir sonuç alınamaması durumunda ise personel Ulus Devlet Hastanesi’ne yönlendiriliyor ve hekim eşliğinde ücretsiz ilaç tedavisine geçiliyor.

20 KİŞİ SİGARAYI BIRAKTI

2 yıl boyunca devam edecek program kapsamında bugüne kadar 48 erkek ve 43 kadın personel olmak üzere 91 kişiyle bire bir görüşme gerçekleştirildi. Uygulanan tedavi sonrası 20 personel sigarayı tamamen bırakırken, diğerlerinin ise tedavisi devam ediyor. "Sigarayı seviyorum, bırakmak istemiyorum" cümlesini sık sık duyduklarını belirten uzman psikologlar, tedavinin başlamasıyla personelin,“sigarayı sevmiyorum, bırakmak istiyorum” cümlesini kullandığını vurguluyor.

TEMEL KOŞUL KARARLI OLMAK

Sigarayı hayatından çıkarmak isteyenlerde kararlı olmanın temel koşul olduğunu ifade eden psikologlar, "İrade zayıflığı dışında bağımlılığın bir de fizyolojik boyutu var. Bu da sigarayı bırakmalarını zorlaştırıyor ama kararlı olunursa çok kolay bir şekilde bırakabiliyorlar" değerlendirmesinde bulunuyor.

Sağlık sorunlarıyla karşıladıkları için sigarayı bırakmak isteyenlerin dışında eşine, çocuğuna hatta torununa söz verdiği için gelenlerin de ağırlıkta olduğunu vurgulayan psikologlar, yapılan görüşmeler ve uygulanan tedavi sonrası günde 1,5 paket sigara içenlerin bile kokusundan rahatsız olduğuna dikkat çekiyor.

"DAHA SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM, GÜZEL NEFES ALIYORUM"

Programa katılan ve bu sayede sigarayı bırakan 54 yaşındaki Necla Tecimer, "Sigarayı kendim bırakmak istedim. Bence istemek çok önemli. Bana çok zarar veriyordu. Belediyemizde böyle bir hizmetin olduğunu öğrendiğimde hemen geldim. Yaklaşık 3 aydır hocamızla birebir görüşme yaptık ve ilaç kullandım. Kısa sürede de sigarayı bıraktım. Şuan daha sağlıklı hissediyorum, güzel nefes alabiliyorum. Yürümekte zorlanıyordum şimdi adımlarımı daha hızlı atıyorum. Asansörü kullanmadan, merdivenleri daha rahat çıkabiliyorum” diye konuştu.

UYKU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Evli ve 2 çocuk babası 47 yaşındaki Cevdet Mutlu ise

"İlk hareket insana çok zor gelir ama ilk karar çok önemli. Ben buraya bir kararla geldim. Hocamızın desteğiyle başladım ve sigarayı bırakmayı başardım. Sigara içerken harcadığımız zaman boşa geçen zamanmış bunu kavradım. Artık rahat uyuyorum, uykuda rahat nefes alabiliyorum. Yürüyüş yaparken nefes nefese kalıyordum şimdi çok rahatım. Merdiven kullanmıyordum şimdi kullanıyorum” diyerek program sayesinde sigarayı bıraktığını açıkladı.

OBEZİTE TEHLİKESİ

Büyükşehir Belediyesi çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak tanımlanan Obezite’ye karşı da mücadele ediyor. Sigara bıraktırma seanslarının dışında personeline yönelik obetize ile mücadele programı başlatan Büyükşehir Belediyesi, uzman diyetisyenler eşliğinde zayıflamak isteyen personele destek oluyor. Kilosu tartıldıktan sonra beden kitle endeksi 30’un üzerinde çıkanlar için tedavi sürecine geçiliyor. Tedavi kapsamında kan tahlili istenen personelin yağ kas analizi ile bazal metabolizma hızı da ölçülüyor. Personelin günlük yaşantısında ne tür besinler tükettiği belirlenerek bir diyet listesi hazırlanıyor. 2 haftada bir kontrolleri yapılan ve tartılan personelin ayda ortalama 4 kilo vermesi sağlanıyor.

DİYETE UYMAK BAŞARI SAĞLIYOR

Fazla kilolarından kurtulmak istediği için programa katılan personellerden 34 yaşındaki Mustafa Serin, zayıflamak ve sağlıklı bir yaşam sürmek isteyen herkese şu mesajı veriyor:

"Elimden geldiği kadar bana verilen diyet listesini uyguluyorum. 4 ayda 10 kilo verdim. Zayıflama noktasında irade ve karar çok önemli ama tek başına zayıflamaya çalışmak çok zor. Diyetisyen eşliğinde zayıflamak insana kuvvet veriyor. Belediyemizin bu hizmetini duyup da gelmeyen varsa çok büyük kayıp.”

33 yaşındaki Serhan Güzel de obez olarak anılmaktan bıktığını belirterek, "sabırlı olmak ve kararlı olmak önemli. 3 aydır hocamızla bire bir görüşmeler yaparak diyet listesini uyguladım ve 15 kilo verdim. Hatta bunu gören üç arkadaşım da programa katıldı" sözleriyle mutluluğunu dile getiriyor.