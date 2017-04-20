Ankara Büyükşehir Belediyesi “Peygamber Efendimizi (S.A.V) Anma ve Anlama” programı düzenledi

-“PEYGAMBER EFENDİMİZİ ANMA VE ANLAMA” PROGRAMI…-NEVİN GÖKÇEK’İN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN VE BAŞBAKAN'INEŞİ SEMİHA YILDIRIM’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMA, ANKARALI KADINLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ..

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, makam ve mevkilerin hepsinin geçici olduğunu belirterek, “Ardımızda sadece ve sadece yaptığımız iyilikler, aldığımız dualar kalacak” dedi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eşi Nevin Gökçek’in ev sahipliğinde ATO Congresium’da gerçekleşen programa, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Başkan Melih Gökçek, Ankara Valisi Ercan Topaca’nın eşi Sevim Topaca, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile çok sayıda kadın konuk katıldı.

Firdevs Camii İmam Hatibi Fatih Yılmaz’ın Kur’an tilavetiyle başlayan programda konuşan Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek, “Bugün dünyevi telaşları bir kenara bırakarak, kalbimizi, ruhumuzu dualarla, zikirlerle arındırmaya geldik. Bugün gül kokulu Peygamberimizi tüm güzellikleriyle anmaya ve anlamaya geldik” dedi.

Nevin Gökçek, “Kardeşlerim bu dünya hepimizin. Dinimizin emrettiği gibi yaşamayı öğrenmeliyiz. Dilimizde şükürler, kalbimizde imanla yaşamak varken, biz koskoca dünyaya, kainata neden sığamadık” sorusunu sordu. Nevin Gökçek, şunları kaydetti:

“Toprak yetmedi, para yetmedi, makamlar yetmedi, çul-çaput derdine düştük. Ölümlü olduğumuzu unuttuk, unutturdular. En kötü huy olan kibre, hasede, bencilliğe, fesatlığa kapıldık, biz olduğumuzu unuttuk. Peygamber Efendimiz'i (S.A.V.) çok sevdik. Rabbim onu özel yaratmıştı ama sevdiğimiz insanın huyunu örnek alamadık.”

Nevin Gökçek, kadınların toplumdaki önemine de vurgu yaparak, “Topluma insan yetiştiriyoruz, hamura şekli biz veriyoruz. Biz annelerin, bu görevi en güzel şekilde yerine getirmemiz lazım” diye sözlerini tamamladı.

-“GERİYE İYİLİKLER VE ALDIĞIMIZ DUALAR KALACAK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in kutlu doğumunun yeni bir yıldönümünü salat ve selamla andıklarını belirterek, “Biz hem bu dünya, hem de ahiret için çalışıyoruz. Biliyoruz ki burada sunulan makam ve mevkiler, hepsi geçici. Ardımızda sadece yaptığımız iyilikler ve aldığımız dualar kalacak. Bu yüzden her hizmetimizle, fakir fukaranın, zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmak zorundayız” dedi.

"Kültürümüzü, dinimizi en iyi şekilde anlatmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak da bizim gibi mevkilerde bulunan insanların görevidir” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Gökçek, “Bu sebeple Ankaramıza Cumhuriyet tarihinin –Osmanlı’nın demiyorum- en güzel cami ve kültür merkezini, Kuzey Ankara’da, Kuzey Yıldızı’nın bulunduğu yere yapıyoruz. İnşaatı inşaallah bu sene sonu itibariyle bitecek” şeklinde konuştu.

-KUR'AN MUCİZELERİ VE TARİH MÜZELERİ

Başkan Gökçek, ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak yapacakları İnanç Müzesi Projesi ile ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

“Burada Kur’an Mucizeleri Müzesi de yer alacak. 21. Asrın başında ancak idrak edilebilen Kur’an mucizelerinin, Universal Stüdyoları teknolojileri kullanılarak yapılan bilimsel açıklamaları, burada yer alacak. Girdiğiniz zaman gerçekten çok mutlu olacaksınız. Şuna inanıyorum, inanmayan bir insan bir taraftan girdikten sonra öbür taraftan çıkarken, göreceksiniz; "La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah" diyecek. Bu mutluluğu göreceğiz, müminler de Rablerine hamd edecek, diyecekler ki; “Elhamdülillah ki biz Müslümanmışız.”

Başkan Gökçek, Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı Tarih Müzesi ile Kutsal Emanetler Projesi hakkında bilgi verirken de Tarih Müzesi’nde, İslam tarihinde bilim adamlarını bilimin temeline oturttuklarını kaydederek, bu müzede bilimsel olarak icatların anlatılacağını belirtti. Başkan Gökçek, “Sayıları 150’ye ulaşan kutsal emanetleri; Kabe kapıları, çoğunluğu Osmanlı döneminde yapılmış, Peygamber Efendimiz'in mezarının üzerindeki örtüleri, Allah nasip ederse müzede teşhir edeceğiz. Şu anda elimizde hazır durumda bekliyor” diye konuştu.

Başkan Gökçek bu kutsal emanetlerden 10 kadarının, sergilenmek üzere ATO Congresium Salonu’na getirildiğini belirterek, “500 yıllık Kabe kapılarını göreceksiniz, bu, dünyada ilk defa olacak. Diyanet İşleri Başkanımıza gösterdim. İnşallah bunları Ankaramız başta olmak üzere Türkiye’de ve tüm dünyada Müslümanlarla paylaşmak nasip olacak. Nasip olursa önümüzdeki sene bu müzemiz de bitiyor” dedi.

Başkan Gökçek, “Peygamber Efendimiz'in doğumunun sevincini idrak ettiğimiz Kutlu Doğum Haftası'nda, inşallah milletimize bir sefer daha Cenab-ı rabbül alemin, hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Peygamber Efendimizi, selam ve salat ile yad ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

-SEMİHA YILDIRIM: “BAŞKAN GÖKÇEK VE EŞİNE TEŞEKKÜRLER”

Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da konuşmasında, Peygamber Efendimizin lakabının “El-Emin” olduğunu hatırlatarak, “Çünkü O, içinde yaşadığı toplumda güvenilirliğiyle biliniyordu. Biz de millet olarak bugün mazlumların, ihtiyaç sahiplerinin sığındığı güvenilir limanlardan biri olma gayretindeyiz” diye konuştu.

“Peygamber Efendimizi anmak ve anlamak için toplandık” diyen Yıldırım, “Alemlerin efendisinin selamlandığı bu projeye ev sahipliği yapan Sayın Başkanımıza ve Sayın Hanımefendiye çok teşekkür ediyorum” dedi.

-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUTLAMA MESAJI GÖNDERDİ…

Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir mesaj gönderdi.

Mesajında, Hazreti Muhammed’in, alemlere rahmet olarak gönderilen ve İslam’ı tebliğ eden son peygamber olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazreti Muhammed'in, İslam'ı, başta sahabeler olmak üzere tüm insanlığa eksiksiz şekilde anlattığını kaydetti. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hazreti Muhammed (SAV), yaşayan Kur’an olması hasebiyle dinimizin nasıl hayata geçirileceği hususunda tüm Müslümanlar için bir rehberdir. Nitekim, Efendimizin mükemmel hayatı, sünneti ve hadisleri, dün olduğu gibi bugün de hayatımızı aydınlatmaya, yönlendirmeye devam etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajını, “Kutlu Doğum Haftası'nın, adaletten, merhametten şefkatten taviz vermeyen Allah Resulü'nü daha iyi tanımamız, onun mükemmel ahlakını örnek alarak, hep birlikte bir nefis muhasebesi yapmamız için iyi bir fırsat olmasını temenni ediyor, Hazreti Peygamber (SAV) Hazreti Muhammed Aleyhisselam’ı, doğumunun sene-i devriyesinde rahmet, dua ve minnetle yad ediyor, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, tüm milletimi en kalbi duygularla selamlıyorum” ifadelerini kullanarak sonlandırdı.

Programda dini sohbetler ile ilahi ve şiir dinletisi de gerçekleştirildi. Daha sonra da konuklar, salonda düzenlenen Sakal-ı Şerif ve Kutsal Emanetler Sergisi’ni gezdiler.