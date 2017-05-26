ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİNİN MERKEZİ ALTINPARK'TA ETKİNLİKLER, GECE YARISINA KADAR DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazanı, yine büyük organizasyonlar ve etkinliklerle karşılıyor.

Büyükşehir, Başkent'in değişik semtlerinde kurulan 9 dev iftar çadırında günde 12 bin kişiye, etkinliklerin bu yılki merkezi Altınpark’ta da her gün 5 bin kişi olmak üzere günde 17 bin kişiye 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüsü ikram edecek.

Altınpark'ta ramazan boyunca ayrıca Kutsal Emanetler Sergisi, Hat Sanatı Sergisi ziyaretçilere açılacak. Bunların yanı sıra yıl boyu dağıttığı yardımlarla dar gelirli ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ramazanda da günde ortalama 2 bin aileye gıda yardımı,17 bin aileye de ekmek yardımı ulaştıracak. İhtiyaç sahibi aileler, ramazan boyunca giysi merkezinden yararlanmaya devam edecek.

-KUTSAL EMANETLER ALTINPARK’TA

Ramazan etkinlikleri kapsamında kurulan sergiler ve stantlarla vatandaşların ramazanı manevi bir atmosferde geçirmelerinin sağlanacağı Altınpark’ta, 30 Mayıs - 21 Haziran arasında 15 Kutsal Emanet sergilenecek.

Türkiye’nin el yazması en büyük Kuran-ı Kerim’i, Kanuni Sultan Süleyman’ın Kabe’ye yaptırdığı Kabe Kapısı, Osmanlı Dönemi Kabe örtüleri, hat sanatı eserleri olmak üzere pek çok Kutsal Emanet’in sergileneceği Altınpark’ta, ayrıca konserler, tiyatro ve kukla gösterileri, çocuklar için eğlence atölyeleri, çocuk oyun alanları da yer alacak.

-EGO MUTFAĞI, 3 VARDİYA 7/24 ÇALIŞACAK

EGO Genel Müdürlüğü’nün modern mutfağında hazırlanan yemekler, hijyenin ön planda tutulduğu, klimalı ve televizyonlu çadırlarda, vatandaşlarla buluşacak. İftar çadırlarında, 4 çeşit yemek, hurma ve sudan oluşan iftar menülerini hazırlamak için 3 vardiya 7/24 çalışacak olan EGO mutfağı aşçıları,gıda mühendisi ile beslenme uzmanı gözetiminde, teknolojinin son ürünü ocak ve fırınlarda pişirilen yemekleri, iftar çadırlarındaki misafirlere büyük bir titizlikle ulaştıracaklar. Yağda kızartma yapılmadan, fırınlanarak ve kalori hesabı yapılarak pişirilen malzemelerden üretilen yemekler, doyurucu şekilde hazırlanarak oruçlulara sunulacak.

- SOSYAL YARDIMLAŞMALAR ARTARAK SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi,yaptığı sosyal yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya, ramazan ayında da artarak devam edecek. Yıl boyu dağıttığı yardımlarla dar gelirli ailelerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ramazanda da günde ortalama 2 bin aileye gıda yardımı ulaştıracak.

Ekipler, Ankara’nın dört bir tarafına BELSO soğuk hava depolarından çıkan gıdaları, dağıtacak. Zeytin-peynirden domates salçasına, sofralık tuzdan makarnaya kadar her türlü gıda maddesi ile temizlik malzemelerinin bulunduğu paketler, ailelere ulaştırılacak. Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen, fırından yeni çıkmış taze ekmekler de her gün 17 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak.

İhtiyaç sahipleri, Büyükşehir'in giysi merkezlerinden de ramazan boyunca yararlanmaya devam edecek.

-BAŞKENTLİLER, İFTAR ÇADIRLARINDA BULUŞACAK

Başkent’in 9 ayrı noktasına kurulan iftar çadırları, insanların kaynaştığı, paylaştığı, yardımlaştığı dev sofralara dönüşecek. Ramazan boyunca bu çadırlarda günde 12 bin kişilik, Altınpark’ta da 30 Mayıs-21 Haziran arasında düzenlenecek ramazan etkinliklerinde kurulacak iftar alanında, sivil toplum örgütlerinden ve çeşitli gruplardan oluşan 5'er bin kişilik iftar sofraları kurulacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin gelenek haline gelen, ramazan ayının ruhuna uygun birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın sembolü olan iftar çadırları, şu adreslere kurulacak:

Seğmenler Kent Meydanı: Ulubey Mah.Selçuk Cad. Siteler İtfaiyesi Karşısı

Sincan Kent Meydanı: Maraşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 Cad. Kent Meydanı

OSTİM Metro İstasyonu Yanı: Alınteri Bulvarı

Altındağ Battalgazi: Özkent Akbilek Gençlik Merkezi Yanı Alemdağ Mah. Muhtar Turan (882.) Caddesi

Altındağ Solfasol: Doğu Mah. Hacıbayram Veli Cad. No: 107

Yahyalar: Yahyalar Camii Karşısı

Mamak: Kusunlar Toki Konutları Zirvekent

Hüseyingazi: Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi

Altındağ Karacaören: Karacaören Mh. Karacaören Toki Konutları Ortaokulu bahçesi