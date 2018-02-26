ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEFKAT EVLERİNE BİR YENİSİNİ DAHA EKLENDİ

ŞEVKAT EVLERİNDEN BAŞKENT’TE TEDAVİ GÖREN HASTA VE HASTA YAKINLARINA ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI SAĞLANIYOR..

Çaresizliğin umutla birleştiği milyonlarca farklı hikayenin adresi aslında hastaneler... Bu uzun ve zorlu yolculuk hem hasta hem de hasta yakınları için maddi manevi yıpratıcı bir süreç. Hele bir de iyileşme umuduyla evlerinden ve ailelerinden uzaktalarsa...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı şehirlerden sağlık sorunlarına çare bulmak amacıyla Başkent'e gelen ve kalacak yeri olmayan hasta ve hasta yakınlarına sıcak bir yuvada kalma imkanı sağlıyor. O yuvanın adı ise “ Şefkat Evleri ”…

Bu hizmet sayesinde Ankara'ya gelen hasta ve hasta yakınları; hastane bahçelerinde, banklarda ya da parklarda yatmak yerine güvenli, hijyenik, sıcak ve modern evlerde kalıyor.

MİSAFİR HİZMETİ

2003 yılından beri hasta ve hasta yakınlarına şefkat elini uzatarak onlara sıcak bir ortam sunan Büyükşehir Belediyesi; Etlik, Rüzgarlı, Ulus ve Onkoloji Şefkat Evleri'nin dışında Çankaya’da “Ahmetler Şefkat Evi’ni daha hizmete soktu.

Şehrin 5 ayrı noktasında misafirlerini ağırlayan Şefkat Evleri, her yıl ortalama 15 bin hasta ve hasta yakınını misafir ediyor. Bugüne kadar toplam 130 bin 936 kişi Şefkat Evleri’nde konakladı.

TEDAVİ SÜRECİNE DESTEK

190 yatak kapasiteli Ahmetler Şefkat Evi, 31 personeliyle misafirlerine hizmet vermeye başladı. Her katta dinlenme salonu, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramı yapılan yemekhane, mescit, oyun salonu, banyo ve tuvaletleri bulunan Şefkat Evi, tedavi için Ankara dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına kendileri evlerinde gibi rahat hissettirmeyi amaçlıyor. 530 vatandaşın konakladığı Ahmetler Şefkat Evi, hasta ve hasta yakınlarına huzurlu ve konforlu bir ortam yaratarak destek olmaya çalışıyor.

Uzun süreli tedavi gerektiren; kanser, böbrek, kalp ve nakil hastaları ile refakatçilerinin konakladığı Ahmetler Şefkat Evi'nde ülkenin dört bir yanından vatandaşlar da yer alıyor. Konukların tedavi gördüğü hastanelerin başında ise Hacettepe Tıp Fakültesi ve Numune Hastanesi geliyor.

Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarını ağırlayan Ahmetler Şefkat Evi, yardımseverler tarafından kuruma getirilen; ayakkabıdan kıyafete, oyuncaktan pijamaya kadar her türlü yardımı da ihtiyaç sahibi konuklarına ulaştırıyor.

KOLAY VE ZAHMETSİZ KAYIT

Köklü ve büyük hastanelerin yer aldığı Ankara'ya, tedavi için gelen ve kalacak yeri olmayan hasta ve refakatçiler, hastanelerin "sosyal servis" bölümlerinden bilgi alarak, kayıt için gerekli belgeleri hazırlıyorlar.

Tedavi gören hastaya ilişkin hastaneden alınan onaylı belgeyle birlikte ikamet ettiği şehirden aldığı sevk belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, uzun süreli hastalar için tedavi süresini gösterir belge ile “Şefkat Evleri”ne başvuru yapılabiliyor.

"BURASI EVİMİZ, ÇALIŞANLAR DA AİLEMİZ GİBİ"

Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınları için verilen bu hizmetin değerini en çok anlayanlar ise hiç kuşkusuz hasta ve hasta yakınları oluyor.

2 yıldır kanser tedavisi gören ve Yozgat’tan gelen 63 yaşındaki Gülistan Tunca memnuniyetini şu sözlerle anlatıyor:

"3 haftadır burada kalıyorum. Zor hastalıklarla mücadele ediyoruz. Üstelik evimizden, sevdiklerimizden uzaktayız. Burası evimiz, çalışanlar da ailemiz gibi. Oldukça titiz ve ilgililer, her türlü ihtiyacımıza cevap vermeye çalışıyorlar. Gerçekten çok önemli bir hizmet. Dualarımız bize bu hizmeti sunanlarla..."

Eşinin tedavisi için Çorum'dan gelen 71 yaşındaki Osman Çınar da Şefkat Evi’nde misafir olarak kalanlardan… Çınar, “"Eşim zor bir hastalıkla mücadele ederken zaman zaman kendimi çok çaresiz hissediyorum. Bir de maddi sıkıntılar olunca hastalığı bir kenara bırakıp kalacak yer derdine düşüyor insan. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir hizmeti olduğunu hastane yetkililerinden öğrendim. İşlemlerin ardından Ahmetler Şefkat Evi'ne yerleştik. Dört dörtlük bir hizmet. Bize bu imkanı sunanlardan Allah razı olsun” dedi.