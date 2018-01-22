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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİT AİLELERİ'NDEN OKUL GEZİLERİNE KADAR BİRÇOK ORGANİZASYONDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLIYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ŞEHİT AİLELERİ'NDEN OKUL GEZİLERİNE KADAR BİRÇOK ORGANİZASYONDA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ SAĞLIYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı illerden Başkent’e gelen çeşitli dernek, şehit aileleri ve öğrenci gezileri düzenleyen okullara ücretsiz ulaşım desteğinde bulunuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket eden ve bu yönde gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir Belediyesi, elindeki uygun otobüsleri istenilen tarih ve saatte vatandaşlara tahsis ederek, Ankara’yı ziyaretleri sırasında kolaylık sağlıyor. 

TEŞEKKÜR ZİYARETLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Yılmaz'a, Büyükşehir tarafından sağlanan ulaşım desteği nedeniyle Anadolu Diriliş ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Seyfettin Apak ile dernek temsilcileri teşekkür ziyaretinde bulundu. Apak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara'ya talep ve önerilerimizi ilgili bakanlıklara ve Başbakanımıza iletmek için geldik. Büyükşehir Belediyesi de bize ulaşım konusunda 3 gün boyunca destek verdi. Çok güzel ağırlandık, kendimizi evimizde gibi hissettik. İlk kez Ankara'ya gelen şehit ailelerimiz de bu programdan çok memnun kaldılar. Ankara Büyükşehir Belediyesinde şehit ve gazinin yeri çok ayrı, bizlere çok değer veriyorlar. Belediye Başkanımız Mustafa Tuna'ya çok teşekkür ediyoruz."

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı İhsan Yılmaz da, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın her fırsatta “şehit yakınları ve gazilerimize sonsuz destek verin” talimatları olduğunu hatırlatarak “bizler sizin emrinizdeyiz” dedi.

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