Yıllardır sokakta çalışan çocukların aileleriyle ilgili sorunlarını çözen, okula gidemeyenleri eğitime yönlendiren, okula gidenlere ise yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, sanatsal faaliyetler kapsamında çocukları Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasına getirdi.
Çeşitli nedenlerden dolayı sokakta çalışmak zorunda kalan çocuklara her türlü imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetler, eğitim destek hizmetleri, sağlık hizmetleri, spor hizmetleri, sanat hizmetleri, psikolojik destek ve beslenme hizmetleri gibi bir dizi çalışmaya imza atıyor. Çocukların sosyalleşmelerine ve toplumda kendilerine yer edinmelerine öncülük eden Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezine Pursaklar Belediyesi de destek vererek Tebessüm Sinemasının kapılarını açtı. Sinemada patlamış mısır eşliğinde animasyon filmi izleyen çocuklar keyifli saatler geçirdi. Sunulan hizmetten memnun kalan çocuklar Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’e teşekkür etti.
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