Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi müdavimleri Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasında film izleyerek keyifli saatler yaşadı.

Yıllardır sokakta çalışan çocukların aileleriyle ilgili sorunlarını çözen, okula gidemeyenleri eğitime yönlendiren, okula gidenlere ise yardımcı olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, sanatsal faaliyetler kapsamında çocukları Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasına getirdi.