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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL YARDIMLAR KAPSAMINDA YILDA 140 BİN AİLEYE ULAŞIYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL YARDIMLAR KAPSAMINDA YILDA 140 BİN AİLEYE ULAŞIYOR
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SOSYAL YARDIMLAR KAPSAMINDA SÜRDÜRDÜĞÜ GIDA VE TEMİZLİK MALZEMESİ DAĞITIMIYLA, YILDA 140 BİN AİLEYE ULAŞIYOR..

Ankara genelinde yürüttüğü sosyal ve kültürel projeler ile yıllardır dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin zor günlerinde yanında olan Büyükşehir Belediyesi, gıda ve temizlik malzemeleri dağıtımına ara vermeden devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında sürdürdüğü gıda ve temizlik malzemesi dağıtımlarıyla, yıllık ortalama 140 bin aileye ulaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde verilen hizmetle dağıtılan yardım malzemeleri, BELSO’nun soğuk hava depolarından 3'er kişiden oluşan ekipler halinde ve 20 araçla her gün yola çıkılarak gerçekleştiriliyor.

Ankara’nın 25 ilçesinde dağıtım yapan ekipler, özel paketler içerisinde bulunan malzemeleri, büyük bir titizlikle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Yardım teslim edilirken gerekli belgelerin kontrolü yapılıyor, bizzat hak sahibinin konutlarına kadar teslim edilen yardım paketleri, büyük bir özenle taşınarak, oluşabilecek bir karmaşanın da önüne geçiliyor. 

-YARDIM PAKETLERİNDE HERŞEY VAR

Bir yıl içerisinde ailenin ihtiyacına göre 2-3 kez yardım yapıldığını ifade eden yetkililer, 20 yıldır sürdürdükleri proje kapsamında bugüne kadar 1 milyon 800 bin aileye gıda yardımında bulunduklarını söylediler.

İçerisinde; “2 kg sofralık zeytin, 2 kg beyaz peynir, 1,6 kg domates salçası, 1,5 kg sofralık tuz, 10 kg makarna, 5 kg sıvı yağ, 5 kg un, 2 kg arpa şehriye, 1 kg sarı üzüm, 3 kg siyah çay, 6 kg toz şeker, 4 kg reçel, 2 kg tahin helvası, 5 kg pirinç, 2 kg kuru fasulye, 2 kg nohut, 2 kg pilavlık bulgur, 375 gr tuvalet sabunu, 700 gr banyo sabunu, 3 kg çamaşır deterjanı,1,5 kg sıvı bulaşık deterjanı” bulunan 5'erli koli teslim alan ihtiyaç sahibi aileler, kendilerine destek olacak temel gıda ve malzemelere sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yapılan yardımların düzenli olarak kendilerine iletildiğini belirten ihtiyaç sahibi aileler, yardımlar sayesinde geçimlerini sürdürdüklerini söylüyorlar. Paketlerden çıkan malzemelerin yeterli olduğunu ifade eden aileler, "Bizlere böylesine bir imkanı sağlayan Başkanım Melih Gökçek'e teşekkür ederiz. Onun bize yaptığı bu yardımlar sayesinde kimseye muhtaç olmadan hem yaşantımızı sürdürüyor, hem de çoluk çocuğumuzu büyütüyoruz" dediler. 

-YARDIM İÇİN NASIL BAŞVURULUYOR?

Gıda ve temizlik malzemesi yardımı için ailelerde, Ankara mücavir alan sınırları dahilinde oturuyor olmak, ailenin gelirinin TÜİK yoksulluk sınırları altında olması şartı aranıyor. Başvurunun ardından Büyükşehir’e bağlı uzman ekiplerce yapılan sosyal inceleme sonucu yardım, komisyondan verilen uygunluk onayı ile yapılıyor.

Yardım almak isteyenlerin, yoksulluk belgesi, adrese dayalı aile beyanı ve nüfus cüzdan fotokopileriyle birlikte başvurması gerekiyor.

Vatandaşların başvurularının yanı sıra kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi, basında çıkan haberler ve sosyal inceleme elemanlarının tarama çalışmaları sonucu belirlenen kişilerin, yaşlıların ve engellilerin başvuruları da ikametgâhlarında alınıyor.

Yardımlardan faydalanmak için bizzat başvuru yapılacak adres ve numaralar şöyle:

         -Etlik Osmanlı  İş Merkezi, Etlik Caddesi No: 3 Kat:1 Tel: 321 08 06 

         -Mareşal Çakmak Mah. Lise Cad. No:5/9 Sincan Tel: 276 22 31

         -Yavuz Selim Mah. PTT Cad. 7/A Çubuk Tel: 837 99 29

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