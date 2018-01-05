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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, kurulduğu 1997 yılından bu yana önemli çalışmalara imza atıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, kurulduğu 1997 yılından bu yana önemli çalışmalara imza atıyor
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN KURDUĞU SUALTI ARAMA KURTARMA TİMİ, TÜRKİYE'DE ÖRNEK ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR.

Türkiye'deki itfaiye teşkilatları içerisinde örnek teşkil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma Timi, kurulduğu 1997 yılından bu yana önemli çalışmalara imza atıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekip, arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hem kendi personeline hem de başka illerden gelen itfaiye personeline dalış ve arama kurtarma eğitimi veriyor.

 

ARALIKSIZ EĞİTİM

Yaz kış demeden, aralıksız arama kurtarma çalışmalarına ve eğitimlere devam eden İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, her ay 3 gün Kesikköprü’de, yılda 2 kez de Didim'de eğitim kampına giriyor.

Uzman eğitmenler ayrıca Denizli, Konya, Bolu, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen ekiplere, bulanık su ve irtifa dalışları gibi deneyim isteyen çalışmalar konusunda eğitim veriyor.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına da destek veren ekip, ilk yardım başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yaşanan felaketlerde kurtarma çalışmalarına katılarak, hayat kurtarıyor.

 

BOĞULMA VAKALARI AZALDI

2017 yılı verilerine göre, boğulma vakalarının azaldığını belirten yetkililer, zor şartlarda çalışma yürütüyor.

44 metre derine kadar inerek çalıştıklarına dikkat çeken kurtarma timi, sık sık hipotermi (vücut ısısının bir anda düşmesi) tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Vücut ısılarını koruyacak uygun giysilerle dalış yapan balıkadamlar, her koşulda görevini başarıyla yerine getiriyor.

Sadece bu yıl yaşanan boğulma vakalarında 5 ceset çıkaran arama kurtarma ekibi, 6 hayvanı da kurtarmayı başardı. Tim son olarak buz tutmuş bir gölde donmak üzere olan bir köpek ile kuyuya düşen 400 kilo ağırlığında bir boğayı gerekli her türlü teknik malzemeyi kullanarak kurtardı.

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