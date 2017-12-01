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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli vatandaşlara akülü araç hediye edildi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli vatandaşlara akülü araç hediye edildi
-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DOÇ. DR. MUSTAFA TUNA:-"SON 15 YILDA, HÜKÜMETİMİZİN İCRAATLARIYLA, ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN ARTIK NORMAL VATANDAŞLARIMIZ GİBİ HAYATLARINI İDAME ETTİRME İMKANLARI GELİŞTİRİLDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, " Yerel yönetimler olarak, imkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sağlamayı, görev atfediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda program düzenlendi.  Program, şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve aile yaşam merkezlerine kayıtlı engelliler,  çeşitli gösteriler sergilediler.

 

-“HER AN SEN DE ENGELLİ OLABİLİRSİN”

Başkan Mustafa Tuna, programda yaptığı konuşmada, engellilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere verilen hizmetleri anlattı. Başkan Tuna,“Engelli kardeşlerimizin şartlarının daha iyi olması için başta Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, Hükümetimiz, çok ciddi kanuni düzenlemeler yaptı" dedi.

15 yıl öncesine kadar engellilerin sokağa dahi çıkamaz durumda olduğunu belirten Tuna, şunları söyledi:

"Hükümetimizin icraatlarıyla, engelli kardeşlerimizin artık normal vatandaşlarımız gibi hayatlarını idame ettirme imkanları geliştirildi. Bunun yanında bizler de yerel yönetimler olarak, imkanlarımız ölçüsünde siz engelli kardeşlerimizle bir olmayı, beraber olmayı, sizlerin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sağlamayı, görev atfediyoruz. Bu çerçevede bazı hizmetlerimizden de yararlanıyorsunuz. Mesela su faturalarında indirim, asansörlü araçlarla ihtiyaç duyulan yerlere gidilebilmesi gibi."

               

-"KALDIRIMLARDAKİ SIKINTILARI TAM OLARAK GİDEREMEDİK" 

Yollarda, kaldırımlarda engelli vatandaşların rahat hareket edebilmesini yeteri kadar temin edemediklerine dikkat çeken Doç. Dr. Tuna, şöyle devam etti:

"Bunun giderilmesi, kısa sürede mümkün görünmüyor.  Kaldırımlar, özellikle görme engelli kardeşler için sıkıntılı ama bunların da zaman içinde ülkemizin gelişmesiyle beraber, düzeleceğine inanıyorum. Kaldırımlarda rampalardaki sıkıntılar da zaman içinde halloluyor, bir günde olmuyor. Bu kaldırımları yapan arkadaşlara da ben şunu söylüyorum; 'Her an sen de engelli olabilirsin. Kimsenin garantisi yok olmamaya... Kaldırım rampalarını senin de yarın ihtiyacın olacağı gibi yap' deyince, bir başka hareket ediyor.  Benim de 1 saniye sonra görmeye, duymaya garantim yok. Dolayısıyla bir imtihan, engelli kardeşlerimizin imtihanı…. Ama onların normal hayatlarını idame ettirebilmelerine çalışmak da bizim imtihanımız, engelli kardeşlerimizin ailelerinin imtihanı... Ben hepsine sabırlar diliyorum.”

Başkan Tuna’ya,  konuşmasının ardından, engelli vatandaşlar adına çiçek takdim edildi. Tuna, daha sonra akülü araca kavuşan engellilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.   

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