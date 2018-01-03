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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALAN SOĞUK HAVA NEDENİYLE OLUŞAN BUZ SARKITLARIYLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALAN SOĞUK HAVA NEDENİYLE OLUŞAN BUZ SARKITLARIYLA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR
Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu Başkent’te etkili olan kar yağışının ardından gelen soğuk havalar nedeniyle, yollarda oluşan buzlanma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yollarda tuzlama, kaldırım ve üst geçit merdivenlerinde de özel solüsyonla temizleme çalışmaları yapan Büyükşehir ekipleri, bir yandan da köprü, üst geçit ve tünel altlarında oluşan buz sarkıtlarını temizliyor. Özellikle sürücüler ve vatandaşlar için tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kıran büyükşehir belediye ekipleri bu sayede olası kazaların da önüne geçiyor.

24 SAAT TEMİZLİK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş, “gece gündüz 24 saat esasına dayalı çalışmalar kapsamında; 2 ayrı ekip vardiyalı olarak çalışıyor. Başkent’teki tüm köprü, üst geçit ve tünellerde tespit ettiğimiz  buz sarkıtlarını kırıyoruz.” dedi  Vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket eden mobil ekipler sadece yayalar için değil araçlar için de tehlike oluşturan buz sarkıtları konusunda duyarlı ve dikkatli olunmasını istediler.

Trafiğin ve insan yoğunluğunun az olduğu saatlerde yapılan buz kırma çalışmalarının kış ayları boyunca devam edeceğini ifade eden yetkililer, kaldırımlardaki temizlenme işlemlerinin sürdüğünü, Fen İşleri Dairesi ekiplerinin ise yollardaki tuzlama çalışmalarına devam ettiğini kaydettiler.

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