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Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Şeb-i Arus’u (Düğün Gecesi) konseri

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Şeb-i Arus’u (Düğün Gecesi) konseri
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU MEVLANA’NIN 743. VUSLAT YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE ANMA KONSERİ'Nİ, TALEP ÜZERİNE 3. KEZ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin öldüğü gece olan Şeb-i Arus’u (Düğün Gecesi), verdiği muhteşem bir konser ve sema gösterisinin yer aldığı özel bir programla andı. 

Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şeb-i Arus gecesi olan 17 Aralık’tan bu yana 2 kez verdiği konserini, Ankaralıların talepleri üzerine üçüncü kez gerçekleştirdi.

Ankaralıların ücretsiz olarak katıldığı “Şeb-i Arus” gecesinde konuklar 2 saatlik konserde 3 ayrı makamda ilahi ve kaside dinledi. 

Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 743. ölüm yıldönümü nedeniyle Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlediği konser, Şef Dr. Cumhur Koca’nın yönetimindeki 90 kişilik dev koronun, ilk bölümde 45 dakika kesintisiz ilahi ve kasideleriyle başladı. 

Kasidehan Zeynep Altuntaş’ın “Bülbül Kasidesi” ile devam eden ve aranın ardından da Konya’dan gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı semazenlerinin ikinci bölümdeki sema gösterileri geceye unutulmaz bir katkı sağladı.   

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “Düğün Gecesi” olarak tanımladığı “Şeb-i Arus”un ve Mevlevilik felsefesinin de konuklara anlatıldığı konserde, Şef Dr. Cumhur Koca da bir kaside okudu.

Ankaralıları, ölüm gecesinin Allah’a kavuşma nedeniyle düğün gecesine dönüştüğü manevi bir yolculuğa çıkaran konser, uzun süre ayakta alkışlandı.

 

-GÖNÜLLÜLER KOROSU…

Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tamamen gönüllü kişiler arasında sınavla seçilen koristlerle çalışmalarını Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu İdari İşler Müdürü Ömer Faruk Çiloğlu, “Bizi birbirimize bağlayacak kültürlerden biri olan müziğe amatör koroların katkısı büyük. Türkiye’de hem sayı hem de ses kalitesi bakımından sayılı korolardan biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’na destekleri nedeniyle Başkanımız Melih Gökçek’e teşekkür ederiz” dedi.

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