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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NUN GENÇLİK PARKI TİYATRO SALONU’NDAKİ KONSERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU’NUN GENÇLİK PARKI TİYATRO SALONU’NDAKİ KONSERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Türk Sanat Müziği Korosu’nun Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’ndaki “Bir Bahar Akşamı” konseri, büyük beğeni topladı.

Tamamı 90 amatör müzisyenden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu,   profesyonel sanatçılara taş çıkartacak güzellikteki performanslarıyla, salonu dolduran Başkentlilerden büyük alkış aldı.        

Büyükşehir Belediyesi’nin, kültürel ve sosyal faaliyetleri çerçevesinde 1995 yılından bu yana uygulamaya koyduğu projelerinden biri olan Türk Sanat Müziği Korosu’nda, kursiyerlere “solfej, nota bilgisi, şan ve repertuar” gibi konularda eğitimler veriliyor. 18-50 yaş arası 90 Başkentli müzikseverden oluşan koro, dönem sonlarında konserler veriyor.  

Şef Dr. Cumhur Koca yönetimindeki Türk Sanat Müziği Korosu'nun bu yılki konserine, Başkentlilerin ilgisi yine büyük oldu. İki bölüm olarak verilen konserin ilk bölümünde, ünlü bestekar Selahattin İçli tarafından müzik dünyasına kazandırılan,  “Zeytin Gözlüm”“Hüzün”, “Güneşin Battığı Yerde”, “Çoktan Beridir Bir Kız Tanırım Ben, Sarıyer’de” ve “Bolu Dağı Destanı” gibi eserler seslendirildi. İzleyiciler de bu parçalara eşlik etti.

Konserin ikinci bölümünde de Türkiye’de ilk defa koro olarak seslendirilen, Cihangir Cihangirov’un bestelediği ve sözlerini büyük Türk Şairi Fuzuli’nin yazdığı “Fuzuli Kantatası” ile “Ah Le Yar”, “Şiire Gazele”, “Yedi Kocalı Hürmüz”, “Dost Bildiklerim”, “Harput Divanı” ve “Zil, Şal ve Gül” gibi dev eserler yer aldı.

 Büyük coşku içinde geçen gecenin sonunda, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Recep Tekcan, sanatçıları tebrik ederek, Şef Cumhur Koca’ya da çiçek takdim etti.

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