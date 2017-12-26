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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk bilim merkezi uygulaması olan Feza Gürsey Bilim Merkezi’ni Başkent Ankara’ya kazandırdı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk bilim merkezi uygulaması olan Feza Gürsey Bilim Merkezi’ni Başkent Ankara’ya kazandırdı
Soru sorma ve öğrenme isteğinin yoğun olduğu çocuklara merak duygusunu daha da arttıracak keyifli bir ortam sunan merkez, gençler de dahil her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Çocukları erken yaşta bilimle tanıştırarak, araştırmaya teşvik eden hatta uygulamalı olarak uzman ve rehberler eşliğinde interaktif bir öğrenme ortamı sağlayan Bilim Merkezi, bilimin eğlenceli tarafını da gösteriyor. Bilim Merkezi'nde yapılan deneylere aktif olarak katılan çocuklar ve gençler, bilim atölyelerinde de zaman geçirerek bilimin tüm alanları hakkında ayrıntılı bilgi alıyor.

 

ÖĞRENMEYE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkez, öncelikli olarak çocuk ve gençlere görerek, duyarak ve dokunarak öğrenme yöntemi ile unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor. Eğlenirken öğrenme ayrıcalığının doyasıya yaşatıldığı merkezi görmek isteyen ziyaretçiler ister bireysel, ister grup olarak da bilim atölyelerine katılabiliyor. Okulların açık olduğu günlerde öğrencilerle yapılan bilim atölyelerine hafta sonları ise aileler de gelebiliyor.

 

OKUL DIŞI EĞİTİM

Çizgi filmin nasıl yapıldığından enerjinin dönüşümüne, sıcak hava balonundan yıldırımın oluşmasına, yerçekiminden uzaya ilişkin tüm kavramlara kadar pek çok bilimsel ve teknik konunun anlatıldığı Bilim Merkezi, farklı branşları da bir araya getirerek, disiplinler arasındaki ilişkiyi çok yönlü olarak ortaya koyuyor.

Günlük hayattaki çevre bilimleri, teknoloji, matematik ve daha birçok alanla ile iç içe geçen bu merkez öğrencilere okul dışı eğitim ortamı sunarak; beceri, strateji ve bilimsel sorgulamanın yanı sıra, eleştirel düşünme için de gerekli davranışları geliştirme imkanı sağlıyor.

 

FEZA GÜRSEY BİLİM MERKEZİ BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Bilimin gizemli dünyasının kapılarını aralayan Feza Gürsey Bilim Merkezi, yenilenen binası ve yeni deney setleri ile yoğun ilgiyle karşılaşıyor.Sadece Ankara değil farklı illerden gelen ziyaretçilerin de akınına uğrayan merkez, son bir yılda 55 farklı şehirden yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Faaliyete geçtiği 1993 yılından beri hizmet veren ve bu yıl 70 bin ziyaretçi sayısına ulaşan Feza Gürsey Bilim Merkezi, yılın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

 

7’DEN 70’E İLGİ

 Aileler ise çocuklarının erken yaşta bilimle tanışmasından son derece memnun. Eşi ve 6 yaşındaki oğluyla birlikte Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni ilk kez ziyaret eden Gökhan Keskin, oğlunun özellikle deney alanlarında keyifli zamanlar geçirdiğini ve bilimin yaşının olmadığını her yaş grubundan insanın buraya gelip bir şeyler öğrenebileceğini söyledi.

Merkeze Karabük'ten gelen Fen Lisesi öğrencisi Mahmut Efe Yılmaz da ileride bilim alanında farklı tasarımlar yapmak istediğini ve burada deneyimlediği şeylerin kendisine fikir ve motivasyon sağladığını dile getirdi. Merkezi görmek için Karabük'ten geldiğini belirten Fen Lisesi öğrencisi Esin Asya Başkan ise pratikte deney yapılabilecek merkezlerin sayısının arttırılmasını istedi.

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