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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma temposu sergileyerek yol asfaltlama rekoru kırdı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma temposu sergileyerek yol asfaltlama rekoru kırdı
-BAŞKAN GÖKÇEK:-“HAZİRAN, TEMMUZ VE AĞUSTOS AYLARINDA, TOPLAM 239 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ BULVAR VE CADDELERE 3 MİLYON TONDAN FAZLA ASFALT SEREREK, BİR REKORA DAHA İMZA ATTIK”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Büyükşehir’in, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, Başkentin merkezi ile ilçe merkezlerinde bulunan toplam 239 kilometre uzunluğundaki bulvar ve caddelere 3 milyon tondan fazla asfalt serdiklerini, çevre ilçelerde mahalle statüsüne kavuşan köylerde de toplam 500 kilometre boyunca asfalt serimi yaptıklarını bildirdi.

Başkan Gökçek, “Ankara Büyükşehir Belediyesi, özellikle yol açımı ve asfalt çalışmalarında, tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma temposu sergileyerek rekor kırdı” dedi.

Her yılın başında planlanan yollar başta olmak üzere, Başkenti, sokak sokak, cadde cadde ele alıp asfalt serimi yaptıklarını belirten Başkan Gökçek, çalışmaların, yağışların kesilmesiyle birlikte başladığını, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle'de bulunan 185 bulvar ve caddede asfaltlama çalışması yaptıklarını söyledi.
 
-“OKULLARIN KAPANMASININ ARDINDAN BAŞLADIK”

Gökçek, okulların kapanmasının ardından da özellikle merkezdeki cadde ve bulvarlarda asfalt seferberliği başlattıklarını kaydederek, Fen İşleri ekiplerinin, Başkentin merkezindeki Atatürk Bulvarı, Anadolu Bulvarı ile Dikmen, Arjantin, Tunalı Hilmi, Çankırı ve Kennedy gibi şehrin ana ulaşımın' sağlayan bulvar ve caddeleri, asfaltıyla, yol çizgisiyle ve işaret levhalarıyla yenilediğini söyledi.

Başkan Gökçek, bazı ideolojik çevrelerin, “Yaz sezonunda hiçbir şey yapılmadı. Okullar açılmaya yakın çalışmalar başlatıldı” şeklindeki eleştirilerinin tamamen asılsız ve art niyetli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: “Havaların uygun gitmeye başladığı Haziran ayı sonlarından itibaren, 3 aylık yaz sezonu içinde geceli gündüzlü çalışarak, bulvar ve caddeler ile ilçe merkezlerinde, 3 milyon 126 bin 781 ton asfaltı, toplam 239 kilometre uzunluğundaki yollara serdik. Bu miktarın 747 bin 655 tonu, kent merkezinde bulunan 185 bulvar ve caddeye serildi. Bu da merkezde 150 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması demektir. Özellikle merkezdeki çalışmalarımızı, okullar açılmadan bitirmek için yoğun bir tempoyla çalıştık.”
 
-ÜCRA KÖYLERE KADAR ASFALT...

Çalışmalarının, sadece merkezde sınırlı kalmadığına dikkat çeken Başkan Melih Gökçek, “Çevre ilçelerdeki köyler dahil olmak üzere, en ücra köşelere kadar da yolları yepyeni asfalt kavuşturmak için yoğun şekilde gayret gösterdik. Bu çerçevede, yasayla mahalle statüsüne kavuşturulan köylerimizde, 500 kilometre uzunluğunda asfalt serimi yaptık. Rekor üstüne rekor kırmaya devam edeceğiz” dedi.
 
Büyükşehir Belediyesi'nin yepyeni asfalta kavuşturduğu bazı sokak, cadde ve bulvarlar şunlar:

• Atatürk Bulvarı (Ulus Heykel - Sıhhiye Köprüsü arası)
• Çankırı Caddesi
• Anafartalar Caddesi
• Bentderesi Caddesi
• Anadolu Bulvarı
• Dikmen Caddesi
• Tunalı Hilmi Caddesi
• Esat Caddesi
• Arjantin Caddesi
• Iran Caddesi
• John F. Kennedy Caddesi
• Bülbülderesi Caddesi
• Bağdat Caddesi
• Kıbrıs Caddesi
• Hacı Bayram Veli Caddesi
• Köroğlu Caddesi
• Kuleli Caddesi
• Gökkuşağı Caddesi
• Park Caddesi
• Bankacı Sokak
• Park Sokak
• Serhat Sokak
• Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi
• 1.TBMM Caddesi
• Kızılırmak Caddesi
• Yeşilırmak Caddesi
• Hasköy-Ankara Esenboğa İstikameti
• Şehit Kubilay Mah. Estergon Caddesi
• Uyanış Mah. Itri Caddesi
• Çaldıran Mah. 492, 430 ve 431. caddeler
• Pınarbaşı Mah. 115. Cadde
• Törekent Mah. 252. Cadde
• Yenikent 29. Ekim Mah. Kıbrıs ve Osmanlı caddeleri ile 735. Sokak.
• Osmanlı Caddesi
• Aşağı Yahyalar Mah. 982. Cadde
• Güventepe Mah. 591. Cadde
• İvediköy Mah. 1489. Cadde
• Ovacık Mah. Murat Çoban Caddesi
• Yukarı Yahyalar Mah. Aydan Caddesi
• Şehit Kubilay Mah. Estergon Caddesi
• Göksu Mah. Kuzey Batı 2 No'lu Yol
• Şehit Osman Avcı Mah. Şehit Mehmet Çavuş Caddesi
• Şeker Mah. 1414. ve 1416. caddeler
• Eryaman Mah. 232. Cadde.

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