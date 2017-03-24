ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YAŞLILAR MERKEZİ ÜYELERİNE GÖLBAŞI’NDA KAHVALTI VE TEKNE TURU KEYFİ YAŞATTI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, “YAŞLILAR HAFTASI” PROGRAMI KAPSAMINDA, YAŞLILAR MERKEZİ ÜYELERİNE GÖLBAŞI’NDA KAHVALTI VE TEKNE TURU KEYFİ YAŞATTI..

Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi üyeleri, Gölbaşı’nda kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltının ardından Moğan Gölü’nde de tekne turuna katılan yaşlılar, keyifli bir gün geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel ihtiyaçları karşılanan, evde temizlik, bakım, sağlık ve psikolojik hizmetleri verilen yaşlılar, “18-24 Mart Yaşlılar Haftası” kutlama programı kapsamında düzenlenen pek çok etkinliğe katıldı.

Müzik eğlence programı, Anıtkabir ziyareti, Konya gezisi gibi programlarla unutamayacakları bir hafta geçiren yaşlılar, en son kendileri için düşünülen kahvaltı ve tekne turuna katıldılar.

Birbirinden lezzetli ikramlarla Gölbaşı'nda düzenlenen kahvaltıda yaşlılar, anılarını ve deneyimlerini paylaşarak, birbirlerini daha iyi tanıma imkanı buldular, yeni dostluklar edindiler. Tatlı ve keyifli bir sohbet eşliğinde gerçekleşen organizasyonda, Yaşlılar Hizmet Merkezi üyeleri Mogan Gölü’nde tekne turuna katılarak güzel bir gün daha geçirdiler.

Yaşlılar, hafta boyunca gerçekleşen etkinlikler için Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile eşi Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin Gökçek başta olmak üzere, etkinlikte emeği geçen bütün yetkililere teşekkürlerini ilettiler.