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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara sağlık desteği vermeyi sürdürüyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara sağlık desteği vermeyi sürdürüyor
SAĞLIK VE PSİKO - SOSYAL DESTEKLERLE 60 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLILARIN HAYATI KOLAYLAŞTIRILIRKEN, YALNIZLIK VE STRESLE BAŞETME KONUSUNDA DA UZMANLAR TARAFINDAN BİLGİLER VERİLİYOR

1994 yılında hizmete giren Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlara sağlık desteği vermeyi sürdürüyor. 2017 yılında 3 bin 172 yaşlıya sağlık desteği sunan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti hem evde hem de sağlık merkezlerinde doktor ve hemşire kontrolünde gerçekleştiriyor. Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlıların toplumdan soyutlanmadan yaşamına devam etmesini sağlıyor.
 
KOLESTEROLDEN TANSİYONA KONTROL   

Verilen hizmetler arasında; reçeteli enjeksiyon yapımı, tansiyon ölçümü, serum takılması, sonda yapılması, pansuman, ilaç kullanımının takibi ile diyet danışmanlığı ön planda geliyor. Hemşireler eşliğinde günlük 15 yaşlıya hizmet verilirken, şeker, kolesterol, kemik taraması ve kansızlık testi gibi sağlık taramaları da gerçekleştiriliyor. Evde sağlık hizmeti desteği kapsamında görevli ekipler yaşlıların periyodik takiplerini de yapıyor.
 
YALNIZLIK HİSSEDENLERE PSİKO–SOSYAL DESTEK

Yaşlılara Hizmet Merkezi, psikolojik ve sosyal destek alanında da yaşlıların hayatını kolaylaştırıyor.  Geçtiğimiz yıl 3 bin 547 yaşlıya öncelikle yalnızlık duygusu ve stresle baş etme konusunda psikolojik destek verilirken, emeklilik, iş kaybı, yakın kaybı, doğal afetler sonrası hayata uyum problemlerinin çözümü konusunda da yaşlı vatandaşlara yardımcı olunuyor.

Aile problemleri olanlar ile yaşlı bakımını üstlenen bireylerin tükenmişlik duygusuyla baş etmeleri için de destek hizmeti veren uzmanlar; kanser, böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği gibi kronik fiziksel rahatsızlıkları konusunda tıbbi yönlendirmeler yapılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi hizmetlerinden yaralanmak için yapılması gerenler ise oldukça kolay. Nüfus cüzdanı ve maaş belgesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Küçükesat Bardacık Sokak No:21’deki merkeze kendileri ya da yakınları aracılığıyla başvuru yapılabiliyor. Bir hafta içinde sosyal hizmet uzmanları başvuru yapılan adreste incelemelerini yaparak, onay verilenler için hizmet verilmeye başlanıyor. 

Merkeze gelmeden “0312 507 23 43” numaralı telefonu arayan yaşlılar için de görevliler adreslerde başvuru alarak, vatandaşları sisteme dahil ediyor.

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