Ankara Büyükşehir Belediyesi, yepyeni ulaşım projeleri ve çalışmalarıyla Başkentlileri sevindirmeye devam ediyor

BAŞKENTLİLER ARTIK KREDİ KARTLARINI KİOKSLARA TAKARAK, KREDİ KARTI ŞİFRELERİNİ GİRİP, ANKARAKARTLARINA BAKİYE YÜKLEYEBİLECEKLER.

Bu kapsamda; Başkentlilerin talep ve istekleri doğrultusunda alınan kararları bir bir uygulamaya koyan Büyükşehir Belediyesi, son olarak da kiokslarda kredi kartıyla Ankarakart ’a bakiye yükleme uygulamasını başlattı.

Başkentlilerin, talepleri doğrultusunda Ankara ulaşımında devrim niteliğinde kararlara imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, kredi kartıyla bakiye yüklenebilmesi için de EGO Genel Müdürlüğü’ne çalışma yapılması talimatını vermişti.

Yapılan çalışmaların ardından EGO Genel Müdürlüğü, Kızılay metro ortak istasyonu başta olmak üzere, 54 metro istasyonunda bulunan 84 kioks’ta kredi kartı ile Ankarakart’a bakiye yükleme işlemini başlatmış oldu.

Her gün 1 milyon 200 bin üzerinde Başkentli EGO’nun bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ankarakart’ı kullanarak seyahat ediyor.

Başkentliler kredi kartları ve Ankarakart’larını kiokslara takıp, kart şifrelerini girmelerinin ardından kolayca istedikleri miktarı Ankarakart’larına yükleyebilecekler.

Tüm dünyada neredeyse her bireyin cüzdanında yer alan kredi kartıyla Ankarakart’a kolayca gerçekleştirilebilen yeni bakiye yükleme sistemiyle artık Başkentlilerin, yolculuk için yanlarında nakit bulundurma zorunluluğu da ortadan kalkacak. Yeni uygulama sayesinde vatandaşlar kolay, hızlı ve masrafsız olarak elektronik biletlerine dolum yapmış olacaklar.